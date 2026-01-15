Новини
Спорт »
Тенис »
Иван Иванов отстъпи пред испанец в Манакор

15 Януари, 2026 18:55 380 0

Българинът приключи участието си във втория кръг на турнира

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният шампион по тенис при юношите за 2025 година Иван Иванов приключи участието си във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният българин отстъпи с 0:6, 1:6 от поставения под №4 в схемата Серхио Калехон Ернандо. 21-годишният испанец заема 527-о място в световната ранглиста, а двубоят продължи час и 18 минути.


Националът на България за Купа „Дейвис" започна трудно срещата и загуби първите осем гейма. Във втория сет младият българин показа характер и успя да вземе първия си гейм при 1:2, а в следващия гейм пропусна две възможности за връщане на пробива. Макар резултатът да не го показва напълно, следващите геймове бяха много оспорвани и преминаха през множество равенства 40:40, но Иванов не успя да стигне до обрат и отпадна от надпреварата.


За младия талант това беше седмият мач в рамките на едва девет дни – сериозно натоварване, в което той записа пет победи и две загуби. През предходната седмица Иван Иванов стана вицешампион на друг турнир от същия ранг, отново в Академията на Рафаел Надал.


