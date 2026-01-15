Иван Иванов отстъпи пред испанец в Манакор

Световният шампион по тенис при юношите за 2025 година Иван Иванов приключи участието си във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният българин отстъпи с 0:6, 1:6 от поставения под №4 в схемата Серхио Калехон Ернандо. 21-годишният испанец заема 527-о място в световната ранглиста, а двубоят продължи час и 18 минути.



Националът на България за Купа „Дейвис" започна трудно срещата и загуби първите осем гейма. Във втория сет младият българин показа характер и успя да вземе първия си гейм при 1:2, а в следващия гейм пропусна две възможности за връщане на пробива. Макар резултатът да не го показва напълно, следващите геймове бяха много оспорвани и преминаха през множество равенства 40:40, но Иванов не успя да стигне до обрат и отпадна от надпреварата.



За младия талант това беше седмият мач в рамките на едва девет дни – сериозно натоварване, в което той записа пет победи и две загуби. През предходната седмица Иван Иванов стана вицешампион на друг турнир от същия ранг, отново в Академията на Рафаел Надал.