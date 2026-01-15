Новини
Ейса Гонсалес блести в Лос Анджелис с дръзка визия на дамско парти

15 Януари, 2026 23:09 867 4

  • ейса гонсалес -
  • светските хроники-
  • предизвикателен тоалет -
  • лос анджелис-
  • тенис-
  • григор димитров-
  • australian open-
  • софия вергара -
  • instagram

След като придружи Григор в Австралия в началото на годината, професионалните ѝ ангажименти я върнаха обратно в САЩ

Ейса Гонсалес блести в Лос Анджелис с дръзка визия на дамско парти - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мексиканската красавица Ейса Гонсалес отново прикова вниманието на светските хроники, след като се появи в предизвикателен тоалет на бляскава женска вечер в Лос Анджелис. Докато любимият ѝ, тенис звездата Григор Димитров, се подготвя за големия Australian Open, актрисата не губи време и се наслаждава на звездни моменти отвъд Океана.

След като придружи Григор в Австралия в началото на годината, професионалните ѝ ангажименти я върнаха обратно в САЩ. Там Ейса не пропусна да се отдаде на заслужена почивка в компанията на холивудската икона София Вергара. Двете дами се събраха на не една, а цели две стилни вечери, които предизвикаха истински фурор в социалните мрежи.

Особено впечатление направи снимка, споделена от София Вергара в Instagram Stories, на която двете изглеждат като истински модни близначки. Те заложиха на актуалната тенденция с корсетени топове, които подчертават женствеността и придават изискано излъчване.

Според модни експерти, бельото като акцент във вечерните тоалети продължава да бъде водещ тренд, а Ейса и София демонстрираха безупречен стил и самочувствие.

През последните дни Ейса Гонсалес не спира да се появява на светски събития, като често е забелязвана в компанията на София Вергара.

Двете актриси определено знаят как да привличат погледите и да задават модните тенденции в Холивуд. Смелата визия на Ейса Гонсалес и приятелството ѝ със София Вергара се превърнаха в истински хит сред феновете и медиите, а снимките им обиколиха интернет пространството със светкавична скорост.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Стораро

    2 0 Отговор
    Тая същата като на Джаго сестра му!

    23:30 15.01.2026

  • 2 Боже !

    3 1 Отговор
    Тая !

    Пръдня !

    23:35 15.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Егати гнусотията. Повърнах. А рядко повръщам. Дори когато съм изпил литър ракия.

    23:47 15.01.2026

  • 4 Ама

    0 0 Отговор
    не разбрах какви са професионалниге и зад лжения заради които се е върнала

    00:06 16.01.2026

