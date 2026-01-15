Българската мъжка щафета впечатли с борбен дух преди Олимпиадата в Кортина

Българският биатлон отново привлече вниманието на спортната общественост, след като националната мъжка щафета се нареди на 12-о място в престижната Световна купа в Руполдинг, Германия – само дни преди старта на Олимпийските игри в Кортина.

В състава на родния тим блестяха Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Владимир Зашев, които демонстрираха изключителна сплотеност и воля за победа по време на оспорваната надпревара на 4 по 7,5 километра.

Още в първия пост Тодев показа стабилна стрелба, използвайки само един допълнителен патрон, и предаде щафетата на 12-а позиция. Владимир Илиев, считан за един от най-опитните ни биатлонисти, изведе България до сензационното четвърто място след своята обиколка, а младият Константин Василев не само запази позицията, но и след втората си стрелба изведе отбора ни до второ място, изоставайки с едва 0,4 секунди от водача Мартин Понсилуома от Швеция.

Истинска драма се разигра на последния пост, където Владимир Зашев трябваше да използва три допълнителни патрона, което доведе до крайното 12-о място за България. Въпреки това, представянето на нашите момчета бе повече от достойно, особено на фона на силната конкуренция и историческия контекст – най-доброто класиране на България в мъжка щафета остава шестото място, постигнато отново в Руполдинг през далечната 1988 година.

Победата в надпреварата заслужено грабна отборът на Франция, следван от Норвегия, а домакините от Германия се наредиха на трето място.