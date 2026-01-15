Новини
Българската мъжка щафета впечатли с борбен дух преди Олимпиадата в Кортина

15 Януари, 2026 20:22 444 1

Биатлонистите ни завършиха 12-и в Руполдинг

Българската мъжка щафета впечатли с борбен дух преди Олимпиадата в Кортина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският биатлон отново привлече вниманието на спортната общественост, след като националната мъжка щафета се нареди на 12-о място в престижната Световна купа в Руполдинг, Германия – само дни преди старта на Олимпийските игри в Кортина.

В състава на родния тим блестяха Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Владимир Зашев, които демонстрираха изключителна сплотеност и воля за победа по време на оспорваната надпревара на 4 по 7,5 километра.

Още в първия пост Тодев показа стабилна стрелба, използвайки само един допълнителен патрон, и предаде щафетата на 12-а позиция. Владимир Илиев, считан за един от най-опитните ни биатлонисти, изведе България до сензационното четвърто място след своята обиколка, а младият Константин Василев не само запази позицията, но и след втората си стрелба изведе отбора ни до второ място, изоставайки с едва 0,4 секунди от водача Мартин Понсилуома от Швеция.

Истинска драма се разигра на последния пост, където Владимир Зашев трябваше да използва три допълнителни патрона, което доведе до крайното 12-о място за България. Въпреки това, представянето на нашите момчета бе повече от достойно, особено на фона на силната конкуренция и историческия контекст – най-доброто класиране на България в мъжка щафета остава шестото място, постигнато отново в Руполдинг през далечната 1988 година.

Победата в надпреварата заслужено грабна отборът на Франция, следван от Норвегия, а домакините от Германия се наредиха на трето място.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Азззззззз

    0 0 Отговор
    Владимир Зашев да вземе да прави нещо друго, за биатлонист не става. Бяга бавно, но за сметка на това стеля лошо. Закопа отбора. Браво на Костадин, мъжко момче. Такива като него да пускат в отбора, да се учат и да трупат опит.

    20:48 15.01.2026

