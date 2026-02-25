Новини
Мондиал 2026 под въпрос? Германия поиска гаранции за сигурност заради насилието в Мексико

25 Февруари, 2026 06:30 635 0

Берлин настоява ФИФА да осигури безопасността на феновете

Мондиал 2026 под въпрос? Германия поиска гаранции за сигурност заради насилието в Мексико - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Сигурността около Световното първенство през 2026 г. отново излезе на преден план, след като Германия поиска гаранции от ФИФА във връзка с ескалацията на насилието в Мексико, която е една от трите държави домакини заедно със Съединените Американски Щати и Канада.

Кристоф Плос, координатор по туризма към германското правителство и представител на Християндемократическия съюз, заяви пред изданието „Ханделсблат“, че ФИФА, съвместно с правителствата на трите държави, трябва да гарантира, че феновете няма да бъдат изложени на риск и че ще бъдат спазени всички стандарти за сигурност.

Притесненията идват след вълна от насилие в Мексико, избухнала след убийството на известния наркобос Немесио „Ел Менчо“ Осегера Сервантес при военна операция. Мексиканските власти са мобилизирали около 10 000 военнослужещи, след като безредици избухнаха в 20 от общо 32 щата. Особено засегнат е град Гуадалахара, който е един от домакините на световното първенство.

Германия първоначално ще изиграе мачовете си от груповата фаза в САЩ и Канада, но евентуален напредък в турнира може да я отведе и в Мексико. Плос подчерта, че защитата на германските туристи е приоритет за правителството и че ситуацията ще бъде следена постоянно, като пътуващите ще получават регулярна информация чрез сайта на външното министерство.

Към този момент няма индикации за промяна в плановете за провеждане на турнира, но развитието на ситуацията в Мексико със сигурност ще бъде внимателно наблюдавано.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
