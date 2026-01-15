Форд триумфира с исторически троен успех на 11-ия етап от Рали Дакар

Вълнуващ обрат беляза 11-ия етап на легендарното Рали Дакар, където екипът на Форд демонстрира безапелационно превъзходство и окупира целия подиум в автомобилния клас. Шведският ас Матияс Екстрьом изведе отбора до върха, следван плътно от съотборниците си Ромен Дюма и ветеранът Карлос Сайнс-старши, с което Форд записа златна страница в историята на надпреварата.

В рамките на 346-километровата отсечка между Биша и Ал-Хенакия, пилотите на Форд не оставиха шанс на конкуренцията. Екстрьом, който вече има три етапни победи, включително и в пролога, водеше уверено през всички ключови точки и пресече финала с аванс от 1:22 минути пред Дюма и 2:26 пред Сайнс. Този впечатляващ резултат затвърди доминацията на американския производител в тазгодишното издание на пустинното рали.

Драмата не подмина и фаворитите от Тойота. Южноафриканецът Хенк Латеган, който стартира като втори в генералното класиране, преживя сериозен технически проблем на 140-ия километър. Повредата го забави с цели час и 40 минути, което практически го извади от борбата за първото място. Така Насер Ал-Атия с Дачия увеличи преднината си на върха, водейки с 8:40 минути пред Нани Рома, а Себастиан Льоб (Дачия) се нареди трети с още десет минути изоставане.

Въпреки неуспеха на Латеган, Жоао Ферейра и Сет Куинтеро донесоха утеха на Тойота, финиширайки съответно на четвърта и пета позиция. Следващият етап обещава още по-големи изпитания – 409 километра до Янбу, където битката за челните места ще се разгорещи допълнително.

В клас мотоциклети американецът Скайлър Хаус донесе победа на Хонда, изпреварвайки съотборника си Адриан ван Беверен с 21 секунди. Трети се нареди Едгар Канет с КТМ, а Лусиано Бенявидес (КТМ) завърши четвърти, но продължава да води в генералното класиране с минимална преднина от 23 секунди пред Рики Брабек (Хонда), който днес остана шести.