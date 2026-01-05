Сет Кинтеро триумфира във втория етап на Рали Дакар

Вторият етап на легендарното Рали Дакар между Янбу и Ал Ула донесе нови емоции и размествания в класирането както при автомобилите, така и при мотоциклетите. Американецът Сет Кинтеро, представител на Toyota Gazoo Racing, демонстрира изключителна скорост и хладнокръвие, като измина 504-километровата дистанция (от които 400 км специални отсечки) за впечатляващите 3 часа, 57 минути и 16 секунди.

С този резултат той си осигури първото място в етапа и даде сериозна заявка за крайния успех.

След него, с изоставане от 1 минута и 42 секунди, финишира неговият съотборник Хенк Латеган, също част от екипа на Toyota Gazoo Racing.

Третата позиция бе за Язид Ал Раджи от Overdrive Racing, който остана на по-малко от две минути зад победителя.

В генералното класиране обаче лидерската позиция продължава да държи Насер Ал Атия, който се състезава с Dacia Sandriders. Сет Кинтеро вече е втори, а белгийският пилот Гийом Де Мевиус от X-Raid Team заема третото място, което обещава още по-оспорвана надпревара в следващите етапи.

При мотоциклетистите драмата не липсваше. Даниел Сандърс, настоящият шампион, показа защо е сред фаворитите, като спечели втория етап с KTM. 31-годишният австралиец преодоля трасето за 4 часа, 13 минути и 37 секунди, оставяйки зад себе си с минута и 35 секунди Едгар Канет – победителят от пролога и първия етап. На трето място се нареди американецът Рики Брабец с Honda, шампион от 2024 година, който изостана с 1 минута и 46 секунди.

Това е десетата етапна победа за Сандърс в историята на Рали Дакар, а с днешния успех той оглави генералното класиране при моторите. Сандърс води с 30 секунди пред Канет и с 2 минути и 18 секунди пред Брабец.