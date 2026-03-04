Новини
България »
Запрянов е разрешил преминаването през въздушното ни пространство на чужди въоръжени сили

Запрянов е разрешил преминаването през въздушното ни пространство на чужди въоръжени сили

4 Март, 2026 09:53 1 170 40

  • атанас запрянов-
  • преминаване-
  • самолети-
  • въздушно пространство

Съгласно закона министърът на отбраната има правомощието да разрешава преминаването и пребиваването на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства както през въздушното пространство, така и на територията на страната

Запрянов е разрешил преминаването през въздушното ни пространство на чужди въоръжени сили - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви в пленарна зала, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването на през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.

Уведомленията са предоставени на комисията по отбрана.

Издадените заповеди са в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС).

Съгласно закона министърът на отбраната има правомощието да разрешава преминаването и пребиваването на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства както през въздушното пространство, така и на територията на страната. След издаването на заповедите законът изисква уведомяване на Народното събрание, като информацията се предоставя на комисията по отбрана за контрол и прозрачност. Целта е присъствието на чужди военни сили да бъде регламентирано и в съответствие с националните интереси.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    63 1 Отговор
    Те не са го и питали

    09:54 04.03.2026

  • 2 честен ционист

    9 7 Отговор
    Zапрянката е поканил братишките.

    09:55 04.03.2026

  • 3 Дано

    36 0 Отговор
    да не пуснат бомби по погрешка .

    09:57 04.03.2026

  • 4 Зевс

    64 5 Отговор
    И какви национални интереси имаме ние от това, че Израел използва САЩ да убива деца в Иран?

    Коментиран от #14

    09:57 04.03.2026

  • 5 Абе

    27 1 Отговор
    Почва се.

    09:57 04.03.2026

  • 6 Разбира се, че ще разреши на наши

    6 29 Отговор
    съюзници да преминават!

    само на Путин е забранено.

    Коментиран от #17, #24

    09:57 04.03.2026

  • 7 СПРАВЕДЛИВ

    42 3 Отговор
    МНОГО ТЪПО ПАРЧЕ ЕТОЗИ ПЕНСИОНЕР.

    09:59 04.03.2026

  • 8 Българин

    42 3 Отговор
    ПРОДАЖНИК!!! Ще вкара България във война.ОСТАВКА!!!

    09:59 04.03.2026

  • 9 Стенли

    27 2 Отговор
    Този министър на отбраната опс на войната по правилно е така да се нарича защото зорлем се мъчи да ни забърква във всякакви конфликт с любезното съдействие на партия гроб и пп дб (п дали и д е или) най адекватно постъпиха испанците можем само да съжаляваме че нямаме такава управници

    10:00 04.03.2026

  • 10 ГаняПутинофила

    31 3 Отговор
    Ние разрешихме още 1999г. срещу Сърбия!
    Ганя винаги е наведен!

    10:00 04.03.2026

  • 11 Мишел

    20 3 Отговор
    България е в обсега на иранските ракети.

    Коментиран от #37

    10:01 04.03.2026

  • 12 за коня

    4 0 Отговор
    (ЗППТРБСЧВС). Кандидат за гинес рекорд, но дори и по-скромно - само национален рекорд за описание на закон.

    10:02 04.03.2026

  • 13 хаха 🤣

    18 4 Отговор
    Този ходещ труп назначен за военен министър трябва да бъде положен на полагащото му се място веднага, като преди това бъде леко чукнат по кухата глава. 🤣 🤣 🤣

    10:04 04.03.2026

  • 14 интереса и феса

    0 13 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Еми това което си написал не е цел нито на Израел нито на съюзника му САЩ и добре го съзнаваш , но се изявяваш.

    Коментиран от #38

    10:04 04.03.2026

  • 15 007 лиценз ту кил

    13 2 Отговор
    И кои точно са ни съюзници?

    10:06 04.03.2026

  • 16 Тоя е..

    5 2 Отговор
    голема Запра.....

    10:06 04.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хм...

    12 2 Отговор
    Храна и вода за около месец.
    Добре заредена аптечка.
    Запас гориво.
    Алтернативен източник на електроенергия.
    Добре обмислен и подсигурен план "Б".

    Кой разбрал, разбрал.

    10:07 04.03.2026

  • 20 Боко

    7 2 Отговор
    Какви сте .УРВИ дашни🤮💩🪦 и да не ви искат пак напъвате да давате

    10:08 04.03.2026

  • 21 Ами

    10 2 Отговор
    Оставка и затвор с двама ромеи да му масажи рат простата та

    10:08 04.03.2026

  • 22 пенсионираният

    14 1 Отговор
    свързочник е култова подлога завършил в ссср станал върл натовец и послушковец на тиквун и шиши

    10:08 04.03.2026

  • 23 Оставка

    10 1 Отговор
    Прекалиха

    10:08 04.03.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Разбира се, че ще разреши на наши":

    Разбираш ли, че нашите ВЛАСТ(и)ТУТКИ
    дори НЕ знаеха
    за САШтинските самолети кацнали на летището в София❗
    Бил разрешил.... сякаш може да им забрани,
    а и дали са го питали или просто да му споменали,
    че ще летят над София 🤔
    Та да не се н@@к@ ❗

    10:10 04.03.2026

  • 25 Тома

    7 0 Отговор
    Навремето разрешиха на краварите да минават самолетите им да бомбандират Белград.После защо ни мразят сърбите

    10:10 04.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Опааа

    6 0 Отговор
    Тоя веднага в Белене и минимум 20г.каторга!

    10:11 04.03.2026

  • 28 Име

    6 0 Отговор
    Било му е казано да разреши! Малко по-големите помним подобно разрешение, за да ударят Югославия!

    Коментиран от #39

    10:11 04.03.2026

  • 29 Ами

    2 0 Отговор
    Оставка и затвор с двама ромеи да му масажи рат простата та

    10:11 04.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 баце

    3 0 Отговор
    Запрянка вземай мешката с памперси и да те няма иначе при нотариата

    10:11 04.03.2026

  • 32 604

    0 0 Отговор
    Доно ни треснът и да ви приключваме..

    10:12 04.03.2026

  • 33 Факт

    5 0 Отговор
    На това което е направил Некролога Запрянов му се казва, участие на България във войната! Няма друг прочит! Всичко друго, което приказват е лъжа! Защо никой не пита народа за решенията , които касаят националният суверенитет? За говеда ли ни имат, че ни пренебрегват?Сърдете се на себе си българи ако наша територия бъде обект на ракетен обстрел! Овчедушието ни, ни погуби като народ и нация!

    10:12 04.03.2026

  • 34 Още

    1 0 Отговор
    Нека да посочат за какви сили става дума за да се види дали той или Народното събрание трябва да вземе решение. В Закона за преминаване това е регламентирано.

    10:12 04.03.2026

  • 35 Хмм

    4 0 Отговор
    никой не е искал да става военен министър за два месеца и гюров се помолил на борисов да му остави запрянов, така че борисов си е на власт, както и пеевски, а гюров играе мачле с Бербатов в МС

    10:12 04.03.2026

  • 36 Гьонсурат

    2 0 Отговор
    Иначе ще му санкционират памперсите. А да посмее....

    10:13 04.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Винету

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "интереса и феса":

    Е не е ве, те са били от сектата на Калушев и са се самоубили ритуално с няколко бомби.

    10:15 04.03.2026

  • 39 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Име":

    тогава разрешението е на Костов, сега е на неговите наследници, пак на власт и пак война, затова и падна от власт, защото ракети падаха и в България

    10:15 04.03.2026

  • 40 избирател

    2 0 Отговор
    Дано ракетите да не уцелят летище В.Левски и да се отклонят към сградата на Парламента

    10:15 04.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове