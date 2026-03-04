Запрянов е разрешил преминаването през въздушното ни пространство на чужди въоръжени сили

Председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви в пленарна зала, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването на през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.

Уведомленията са предоставени на комисията по отбрана.

Издадените заповеди са в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС).

Съгласно закона министърът на отбраната има правомощието да разрешава преминаването и пребиваването на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства както през въздушното пространство, така и на територията на страната. След издаването на заповедите законът изисква уведомяване на Народното събрание, като информацията се предоставя на комисията по отбрана за контрол и прозрачност. Целта е присъствието на чужди военни сили да бъде регламентирано и в съответствие с националните интереси.