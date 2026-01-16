Коди Милър-Макинтайър блести за Цървена звезда при впечатляващ триумф над Олимпия Милано в Евролигата

Българският национал Коди Милър-Макинтайър изигра ключова роля за убедителната победа като гост на Цървена звезда над Олимпия (Милано) със 104:96 в двубой от 22-рия кръг на баскетболната Евролига.

Гардът на сръбския гранд демонстрира изключителна форма, като за 28 минути на паркета реализира 15 точки, овладя 8 борби и раздаде 7 асистенции. Със своята енергия и прецизни действия Милър-Макинтайър бе сред основните двигатели на успеха за "червено-белите".

Към неговия принос се присъединиха и нигерийските съотборници Джордан Нвора и Шима Монек, които добавиха съответно 22 и 18 точки, а американецът Джаред Бътлър също се отличи с 18 пункта.

За домакините най-резултатен бе Шавон Шийлдс с 22 точки, но усилията му не бяха достатъчни да спрат устрема на гостите.

След този успех Цървена звезда се изкачи на 10-о място във временното класиране с баланс 12 победи и 10 загуби, докато Олимпия Милано заема 11-а позиция с равен брой победи и поражения – 11.