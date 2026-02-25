Александър Везенков пропуска следващите мачове на националния отбор – решението вече е окончателно

Българският баскетболен национален тим ще трябва да се справя без своя лидер Александър Везенков в предстоящите квалификационни срещи. След дългоочаквано решение, стана ясно, че звездата на Олимпиакос няма да облече екипа на "лъвовете" в следващите двубои.

Причината за отсъствието на Везенков е продължаващият му проблем с гърба, който не му позволява да се възстанови навреме.

Новината бе потвърдена от старши треньора на гръцкия гранд Йоргос Барцокас, който заяви пред местните медии: „Саша все още не е напълно възстановен. Въпреки че травмата не е тежка, времето за рехабилитация се оказа недостатъчно.“

Селекционерът на България Любомир Минчев също коментира ситуацията, като разкри, че е разговарял лично с Везенков. „Той ми каза, че ако успее да играе в мача на Олимпиакос срещу Жалгирис в Литва, ще се присъедини и към националния отбор. За съжаление, след като няма да пътува с клуба си, няма как да помогне и на България“, сподели Минчев.

Българският национален отбор по баскетбол се изправя срещу Норвегия на 27 февруари от 21:00 часа, а на 2 март предстои гостуване на Армения от 18:15 часа.

Въпреки липсата на Везенков, момчетата на Минчев ще търсят победа и ще се борят за класиране напред.