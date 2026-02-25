Новини
Александър Везенков пропуска следващите мачове на националния отбор – решението вече е окончателно

25 Февруари, 2026 21:04

Баскетболистът има проблем с гърба

Александър Везенков пропуска следващите мачове на националния отбор – решението вече е окончателно - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Българският баскетболен национален тим ще трябва да се справя без своя лидер Александър Везенков в предстоящите квалификационни срещи. След дългоочаквано решение, стана ясно, че звездата на Олимпиакос няма да облече екипа на "лъвовете" в следващите двубои.

Причината за отсъствието на Везенков е продължаващият му проблем с гърба, който не му позволява да се възстанови навреме.

Новината бе потвърдена от старши треньора на гръцкия гранд Йоргос Барцокас, който заяви пред местните медии: „Саша все още не е напълно възстановен. Въпреки че травмата не е тежка, времето за рехабилитация се оказа недостатъчно.“

Селекционерът на България Любомир Минчев също коментира ситуацията, като разкри, че е разговарял лично с Везенков. „Той ми каза, че ако успее да играе в мача на Олимпиакос срещу Жалгирис в Литва, ще се присъедини и към националния отбор. За съжаление, след като няма да пътува с клуба си, няма как да помогне и на България“, сподели Минчев.

Българският национален отбор по баскетбол се изправя срещу Норвегия на 27 февруари от 21:00 часа, а на 2 март предстои гостуване на Армения от 18:15 часа.

Въпреки липсата на Везенков, момчетата на Минчев ще търсят победа и ще се борят за класиране напред.


  • 1 55 от Козлодуй

    4 0 Отговор
    Предлагам , журналистите да престанат да пишат за него . Просто за над
    той вече не съществува.

    21:24 25.02.2026

  • 2 Ник

    3 0 Отговор
    Дойдат ли мачове на националния отбор и Везенков се "контузва", а после О чудо оздравява и пак играе всеки мач за клуба му. Този не е изиграл един мач в близките години за България, а днес дори номер 10 в класацията за спортист на годината при положение, че имаме толкова много други спортисти, които наистина са дали много за страната ни през изминалата година.

    22:30 25.02.2026

