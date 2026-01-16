Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров очарова Австралия с незабравим момент (СНИМКА)

16 Януари, 2026 10:47 541 0

  • григор димитров-
  • australian open-
  • коала-
  • социални мрежи-
  • томаш махач-
  • тенис-
  • мелбърн-
  • спортни новини

Българският тенисист позира с един от най-емблематичните символи на Австралия – симпатична коала

Григор Димитров очарова Австралия с незабравим момент (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров отново прикова вниманието на спортния свят, след като се появи в сърцето на социалните мрежи на Australian Open с изключително трогателен кадър. Официалният Instagram профил на престижния турнир публикува снимки, които мигновено предизвикаха вълна от възторжени реакции сред феновете по цялото земно кълбо. На тях българският тенисист, заедно с други световни величия, позира с един от най-емблематичните символи на Австралия – симпатична коала.

Този мил жест не остана незабелязан и бързо се превърна в истински хит, събирайки хиляди харесвания и коментари. Гришо за пореден път доказа, че не само с играта си на корта, но и с харизмата си извън него, може да спечели сърцата на почитателите.

Докато Димитров се радваше на вниманието и любовта на австралийската публика, неговият първи опонент в Мелбърн – чехът Томаш Махач, демонстрира впечатляваща спортна форма. Махач достигна до финалния двубой на турнира в Аделаида, изпращайки ясно послание, че предстоящият сблъсък на Australian Open ще бъде истинско предизвикателство за българския ас.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
