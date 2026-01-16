Якуб Меншик и Себастиан Баес ще спорят за титлата в Окланд след впечатляващи победи

Тенис турнирът от сериите ATP 250 в Окланд, Нова Зеландия, вече има своите финалисти – младата чешка сензация Якуб Меншик и устременият аржентинец Себастиан Баес. Двамата си осигуриха място в решаващия сблъсък, след като демонстрираха изключителна форма и характер в мачовете си на твърдите кортове, където наградният фонд възлиза на внушителните 700 045 долара.

Поради проливните валежи в четвъртък, четвъртфиналите и полуфиналите се изиграха в рамките на един ден – истинско изпитание за физиката и психиката на тенисистите. Въпреки натоварения график, третият поставен в схемата Меншик впечатли с издръжливост и хладнокръвие. Той първо елиминира французина Джовани Мпечи Перикар с 6:4, 6:2, а по-късно, след оспорвана битка, надделя над унгареца Фабиан Марожан със 7:6(9), 4:6, 6:1, като наниза цели 16 аса. С този успех 18-годишният чех стана най-младият финалист в Окланд след легендарния Хуан Мартин Дел Потро през 2009 година.

Седмият в схемата Себастиан Баес също впечатли с безапелационна игра. На четвъртфиналите той отстрани водача в турнира Бен Шелтън с 7:5, 6:3, а след това не остави шансове на Маркос Хирон, побеждавайки го с 6:1, 6:4. Любопитен факт е, че Хирон бе единственият полуфиналист, който не трябваше да играе два мача в един ден, тъй като неговият четвъртфинал срещу италианеца Лучано Дардери бе единственият завършен в четвъртък. Баес демонстрира пълна доминация, като спечели първия сет срещу Хирон само за 24 минути, а във втория затвърди превъзходството си. Аржентинецът е в забележителна серия – той все още няма загуба през 2026 година, след като блесна и на „Юнайтед Къп“ с националния отбор.

Големият финал в Окланд ще бъде първа среща между Меншик и Баес на професионално ниво. Чехът, който заема 18-ата позиция в световната ранглиста, ще се изправи срещу 39-ия в класацията Баес, който вече победи двама представители на топ 10 през сезона.