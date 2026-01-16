Новини
Sky Sport Germany твърди: Подготвя се грандиозен трансфер

16 Януари, 2026 11:52 829 0

  • футбол -
  • трансфер-
  • sky sport-
  • реал мадрид -
  • флорентино перес-
  • ерлинг холанд-
  • манчестър сити

Президентът на Реал Мадрид - Флорентино Перес е хвърлил око на норвежката голова машина Ерлинг Холанд

Sky Sport Germany твърди: Подготвя се грандиозен трансфер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Европейският футбол е на прага на истинска трансферна буря! Според информация на реномираното издание Sky Sport Germany, президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес е хвърлил око на норвежката голова машина Ерлинг Холанд, който в момента носи екипа на Манчестър Сити. Източници твърдят, че вече са осъществени първи контакти между "кралския клуб", представителите на Холанд и английския шампион.

Договорът на нападателя с "гражданите" е валиден до 2034 година, но слуховете за евентуален мегатрансфер това лято набират все по-голяма скорост. Холанд, който не крие симпатиите си към испанския футбол и мечтата си да облече бялата фланелка на Реал Мадрид, е категоричен фаворит за подсилване на атаката на "лос бланкос".

Въпреки сложната ситуация около дългосрочния му контракт, мадридчани са решени да направят всичко възможно, за да привлекат звездата на "Етихад".

През настоящия сезон норвежецът демонстрира убийствена форма – в 29 срещи във всички турнири той е реализирал впечатляващите 26 попадения и е асистирал на съотборниците си четири пъти. Тези резултати само затвърждават статута му на един от най-желаните нападатели в света.


