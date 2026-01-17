Новини
Спорт »
Бг футбол »
Армстронг Око-Флекс се присъедини към лагера на Левски в Турция

Армстронг Око-Флекс се присъедини към лагера на Левски в Турция

17 Януари, 2026 08:43 698 2

  • око-флекс-
  • левски-
  • турция-
  • подготовка-
  • войводина нови сад-
  • контрола

Оливер Камдем се подготвя по индивидуална програма

Армстронг Око-Флекс се присъедини към лагера на Левски в Турция - 1
Снимка: ПФК Левски
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Новото попълнение на Левски Армстронг Око-Флекс, който досега бе част от Ботев (Пд), се присъедини към тима, съобщиха от клуба. Нападателят пристигна в базата на тима в Белек след втората тренировка на „сините“ за деня.

"Сутрешното занимание се проведе във фитнес центъра, а следобедното на терена на тима в спортния комплекс на хотела. То се състоеше основно от упражняване на тактически модели и статични положения. В него участие взеха всички футболисти без Оливер Камдем, който се подготвяше по индивидуална програма във фитнес центъра“, написаха "сините" на официалната си страница.

Днес Левски излиза във втората си контрола от зимния подготвителен лагер в Белек. Двубоят срещу сръбския Войводина Нови Сад стартира в 15:00 часа и ще се играе в базата на спортен комплекс „KAYA PALAZZO“.

Мачът ще се излъчва на живо и безплатно в официалния сайт на ПФК Левски и в YouTube канала на клуба.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Армстронг Ухо Шлайф

    0 2 Отговор
    Ми ко, топка като топка!

    09:21 17.01.2026

  • 2 питам си

    1 1 Отговор
    Какво е това тъмничко момченце - бивш докер - в нашата територия - звезда!!!!

    09:51 17.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ