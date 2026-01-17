Новото попълнение на Левски Армстронг Око-Флекс, който досега бе част от Ботев (Пд), се присъедини към тима, съобщиха от клуба. Нападателят пристигна в базата на тима в Белек след втората тренировка на „сините“ за деня.
"Сутрешното занимание се проведе във фитнес центъра, а следобедното на терена на тима в спортния комплекс на хотела. То се състоеше основно от упражняване на тактически модели и статични положения. В него участие взеха всички футболисти без Оливер Камдем, който се подготвяше по индивидуална програма във фитнес центъра“, написаха "сините" на официалната си страница.
Днес Левски излиза във втората си контрола от зимния подготвителен лагер в Белек. Двубоят срещу сръбския Войводина Нови Сад стартира в 15:00 часа и ще се играе в базата на спортен комплекс „KAYA PALAZZO“.
Мачът ще се излъчва на живо и безплатно в официалния сайт на ПФК Левски и в YouTube канала на клуба.
Армстронг Око-Флекс се присъедини към лагера на Левски в Турция
17 Януари, 2026 08:43 698 2
Оливер Камдем се подготвя по индивидуална програма
Новото попълнение на Левски Армстронг Око-Флекс, който досега бе част от Ботев (Пд), се присъедини към тима, съобщиха от клуба. Нападателят пристигна в базата на тима в Белек след втората тренировка на „сините“ за деня.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Армстронг Ухо Шлайф
09:21 17.01.2026
2 питам си
09:51 17.01.2026