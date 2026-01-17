Новини
Петрокина защити европейската си титла по фигурно пързаляне

17 Януари, 2026 09:10 693 4

Втора остана Луна Хендрикс от Белгия

Петрокина защити европейската си титла по фигурно пързаляне - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

С убедително и безгрешно представяне естонката Нина Петрокина защити европейската си титла по фигурно пързаляне. 21-годишната състезателка триумфира при жените на Европейското първенство в Шефийлд (Великобритания), след като доминира както в кратката, така и във волната програма, предава БТА.
21-годишната Петрокина показа страхотно представяне в кратката и във волната програма и взе златото за втора поредна година със сбор от 216.14. Във волната програма тя изпълни без грешка всичките си скокове и получи най-високата си оценка за сезона от 145.53 точки.

"Обичам това, което правя. Цял живот тренирам това. Надявам се да имам още хубави моменти в кариерата си", каза шампионката.

Тя спечели с 25 точки разлика пред втората Луна Хендрикс от Белгия, която събра 191.26. Хендрикс има в колекцията си още пълен комплект медали от шампионати на Европа и сребро и бронз от Световни първенства. Тя се изкачи от пето място след кратката програма до подиума.

Италианката Лара Наки Гутман завоюва бронзовото отличие със 186.87 точки, след като получи четвърти оценки и за двете си изпълнения. Шампионката на България Александра Фейгин се класира 25-а в кратката програма и не продължи на финала. В събота Европейското първенство продължава с волната програма при мъжете и при танцовите двойки.


Великобритания
  • 1 хехе

    11 3 Отговор
    естонка била чиста рускиня си е.

    Коментиран от #3

    09:16 17.01.2026

  • 2 БАНко

    6 0 Отговор
    НАТООООООВЦИ , КАКВО ЕВРОПЕЙСКО МОЖЕ ДА ИМА БЕЗ НАЙ ДОБРИТЕ - РУСИЯ И БЕЛАРУС ???

    09:31 17.01.2026

  • 3 Прав си, НО!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Щом се е писала естонка, значи е естонка, както македонците…казват че са македонци, значи са такива! Ако аз се пиша ескимос, макар,е съм чист българин, значи съм ескимос…свобода брато, какво да се прави!!!

    09:35 17.01.2026

  • 4 Естонка

    0 0 Отговор
    Чиста рускиня!!!

    10:37 17.01.2026

