Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Михаил Шайдоров сензационно грабна олимпийската титла
  Тема: Зимни олимпийски игри

Михаил Шайдоров сензационно грабна олимпийската титла

14 Февруари, 2026 10:49 752 1

  • зимни олимпийски игри-
  • фигурно пързаляне-
  • михаил шайдоров-
  • титла

Фаворитът Иля Малинин остана без медал

Михаил Шайдоров сензационно грабна олимпийската титла - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Една от най-големите изненади от началото на Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026 стана факт в турнира по фигурно пързаляне при мъжете. Казахстанецът Михаил Шайдоров триумфира с олимпийската титла, въпреки че след кратката програма заемаше едва пето място.

Световният вицешампион за 2025 година изигра впечатляваща волна програма. Той откри с комбинация троен аксел – четворен салхоф, след което добави още четири четворни скока и втори троен аксел. Само за техническите елементи събра 114.68 точки, а оценката му за волната достигна 198.64 – личен рекорд. С общ сбор от 291.58 точки Шайдоров спечели убедително, с повече от 10 точки аванс пред конкурентите си, и донесе първа олимпийска титла на Казахстан в тези Игри.

21-годишният състезател стана и първият казахстанец със злато на Зимна олимпиада от 1994 година насам, когато Владимир Смирнов триумфира в ски бягането на 50 км класически стил. Негов треньор е олимпийският шампион от 1994 година Алексей Урманов.

Сребърния медал спечели японецът Юма Кагияма с 280.06 точки – второ поредно отличие след Пекин 2022, а бронзът отиде при сънародника му Шун Сато с 274.90 точки, въпреки че след кратката програма той беше девети.

Най-големият шок обаче бе представянето на Иля Малинин. Двукратният олимпийски шампион и лидер след кратката програма не успя да издържи на напрежението. Той изпълни едва четири от планираните седем четворни скока, при това с грешки, падна два пъти и получи едва 15-а оценка за волната програма. Така американецът се срина до осмото място в крайното класиране.

„Провалих се. Това е първото, което ми идва наум. Подготвях се през целия сезон и бях уверен в програмата си. Наистина нямам думи“, заяви Малинин пред NBC, като призна, че напрежението и огромните очаквания в първите му Олимпийски игри са били „твърде големи, за да се справи“.

Сред зрителите в залата присъстваше и седемкратната олимпийска шампионка по спортна гимнастика Симон Байлс, за която това бе първо посещение на Зимни игри.

Европейският шампион за 2026 година Ника Егадзе (Грузия) завърши десети, а двукратният първенец на Стария континент Адам Сяо Хим Фа, който беше трети след кратката програма, остана седми в крайното подреждане.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Другите двама

    0 0 Отговор
    Които играха прекрасно, с грация и без никакви грешки с висока сложност на скоковете ,останаха без медали. Японците изобщо не бяха толкова добри. Даже сребро с падане, за мен е падение.

    11:35 14.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове