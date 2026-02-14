Михаил Шайдоров сензационно грабна олимпийската титла

Една от най-големите изненади от началото на Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026 стана факт в турнира по фигурно пързаляне при мъжете. Казахстанецът Михаил Шайдоров триумфира с олимпийската титла, въпреки че след кратката програма заемаше едва пето място.

Световният вицешампион за 2025 година изигра впечатляваща волна програма. Той откри с комбинация троен аксел – четворен салхоф, след което добави още четири четворни скока и втори троен аксел. Само за техническите елементи събра 114.68 точки, а оценката му за волната достигна 198.64 – личен рекорд. С общ сбор от 291.58 точки Шайдоров спечели убедително, с повече от 10 точки аванс пред конкурентите си, и донесе първа олимпийска титла на Казахстан в тези Игри.

21-годишният състезател стана и първият казахстанец със злато на Зимна олимпиада от 1994 година насам, когато Владимир Смирнов триумфира в ски бягането на 50 км класически стил. Негов треньор е олимпийският шампион от 1994 година Алексей Урманов.

Сребърния медал спечели японецът Юма Кагияма с 280.06 точки – второ поредно отличие след Пекин 2022, а бронзът отиде при сънародника му Шун Сато с 274.90 точки, въпреки че след кратката програма той беше девети.

Най-големият шок обаче бе представянето на Иля Малинин. Двукратният олимпийски шампион и лидер след кратката програма не успя да издържи на напрежението. Той изпълни едва четири от планираните седем четворни скока, при това с грешки, падна два пъти и получи едва 15-а оценка за волната програма. Така американецът се срина до осмото място в крайното класиране.

„Провалих се. Това е първото, което ми идва наум. Подготвях се през целия сезон и бях уверен в програмата си. Наистина нямам думи“, заяви Малинин пред NBC, като призна, че напрежението и огромните очаквания в първите му Олимпийски игри са били „твърде големи, за да се справи“.

Сред зрителите в залата присъстваше и седемкратната олимпийска шампионка по спортна гимнастика Симон Байлс, за която това бе първо посещение на Зимни игри.

Европейският шампион за 2026 година Ника Егадзе (Грузия) завърши десети, а двукратният първенец на Стария континент Адам Сяо Хим Фа, който беше трети след кратката програма, остана седми в крайното подреждане.