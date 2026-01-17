Новини
17 Януари, 2026 10:03 441 0

Във финала Елизабета Кочарето победи третата поставена в схемата Ива Йович

Квалификантката спечели турнира по тенис в Хобарт - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

След впечатляващ поход от квалификациите до титлата Елизабета Кочарето спечели турнира по тенис на твърди кортове от сериите УТА 250 в Хобарт (Австралия), предава БТА. Кочарето стана шампионка на турнира по тенис на твърди кортове от сериите УТА 250 в Хобарт (Австралия), който е с награден фонд 283 347 долара.
На финала италианката победи третата поставена в схемата американка и 30-а в световната ранглиста Ива Йович с 6:4, 6:4 за час и 38 минути и завоюва първи трофей на твърда настилка и втори в кариерата си.

Кочарето имаше безупречна седмица, след като премина през квалификациите и записа седем поредни победи. Пътят ѝ към трофея включваше победи в три сета над Анна Бондар и Антония Ружич. Тя направи четири пробива в двубоя и два пъти загуби подаването си.

Кочарето е четвъртата квалификантка в историята на турнира, която вдига трофея на сингъл. Тя е и втората италианка след Рита Гранде преди 25 години, която печели в Хобарт. Преди три години тя отново достигна до финала в Хобарт.

Въпреки загубата, Ива Йович продължава да демонстрира постоянна форма на твърди кортове. Американката достигна до финала след участие на полуфиналите предходната седмица в Окланд (Нова Зеландия), където загуби от Елина Свитолина.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
