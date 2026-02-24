Ал Ахли оглави класирането в Саудитската лига след успех над Дамак

В отложен двубой от 10-ия кръг на саудитската Про лига, Ал Ахли триумфира с минималното 1:0 като гост на Дамак и излезе начело в шампионата.

Франк Кесие реализира единственото попадение в срещата. Кесие се възползва от прецизен пас на Роджър Ибанес и с хладнокръвие изпрати топката в мрежата на домакините, осигурявайки ценните три точки за своя тим.

С този успех Ал Ахли вече заема първата позиция в класирането, събирайки 56 точки – с една повече от Ал-Насър и с две пред Ал-Хилал. Важно уточнение е, че основните конкуренти на новия лидер имат по един мач по-малко, което обещава още интригуващи битки за върха в следващите кръгове.

За разлика от радостта в лагера на Ал Ахли, Дамак продължава да изпитва сериозни затруднения и остава в опасната зона на изпадащите – 16-то място с едва 15 точки.