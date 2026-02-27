Грандиозен сблъсък: Реал Мадрид срещу Манчестър Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Жребият за осминафиналите на Шампионската лига поднесе няколко интригуващи двойки, но всички погледи са приковани към епичния дуел между испанския колос Реал Мадрид и английския шампион Манчестър Сити. Двата тима, които неведнъж са писали история в турнира, ще премерят сили в битка, достойна за финал.
След официалното теглене на жребия стана ясно, че осминафиналите ще предложат не само класически сблъсъци, но и някои изненадващи срещи.
Ето как изглеждат всички двойки на този етап:
Реал Мадрид – Манчестър Сити
Бодьо/Глимт – Спортинг Лисабон
Пари Сен Жермен – Челси
Нюкасъл – Барселона
Галатасарай – Ливърпул
Атлетико Мадрид – Тотнъм
Аталанта – Байерн Мюнхен
Леверкузен – Арсенал
Двубоите ще се проведат на 10-11 и 17-18 март, като всяка среща обещава да бъде истински футболен празник.
Победителите от осминафиналите ще се изправят в четвъртфиналите, които ще се играят на 7/8 и 14/15 април. Ето и потенциалните двойки:
ПСЖ/Челси срещу Галатасарай/Ливърпул
Реал Мадрид/Манчестър Сити срещу Аталанта/Байерн
Нюкасъл/Барселона срещу Атлетико Мадрид/Тотнъм
Бодьо/Глимт/Спортинг срещу Леверкузен/Арсенал
Полуфиналите са насрочени за 28/29 април и 5/6 май, а финалният сблъсък ще се състои на 30 май на емблематичната "Пушкаш Арена" в Будапеща.
