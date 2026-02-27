Новини
Грандиозен сблъсък: Реал Мадрид срещу Манчестър Сити на осминафиналите в Шампионската лига

27 Февруари, 2026 15:09 774 1

Жребият за осминафиналите поднесе няколко интригуващи двойки

Грандиозен сблъсък: Реал Мадрид срещу Манчестър Сити на осминафиналите в Шампионската лига - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жребият за осминафиналите на Шампионската лига поднесе няколко интригуващи двойки, но всички погледи са приковани към епичния дуел между испанския колос Реал Мадрид и английския шампион Манчестър Сити. Двата тима, които неведнъж са писали история в турнира, ще премерят сили в битка, достойна за финал.

След официалното теглене на жребия стана ясно, че осминафиналите ще предложат не само класически сблъсъци, но и някои изненадващи срещи.

Ето как изглеждат всички двойки на този етап:

Реал Мадрид – Манчестър Сити

Бодьо/Глимт – Спортинг Лисабон

Пари Сен Жермен – Челси

Нюкасъл – Барселона

Галатасарай – Ливърпул

Атлетико Мадрид – Тотнъм

Аталанта – Байерн Мюнхен

Леверкузен – Арсенал

Двубоите ще се проведат на 10-11 и 17-18 март, като всяка среща обещава да бъде истински футболен празник.

Победителите от осминафиналите ще се изправят в четвъртфиналите, които ще се играят на 7/8 и 14/15 април. Ето и потенциалните двойки:

ПСЖ/Челси срещу Галатасарай/Ливърпул

Реал Мадрид/Манчестър Сити срещу Аталанта/Байерн

Нюкасъл/Барселона срещу Атлетико Мадрид/Тотнъм

Бодьо/Глимт/Спортинг срещу Леверкузен/Арсенал

Полуфиналите са насрочени за 28/29 април и 5/6 май, а финалният сблъсък ще се състои на 30 май на емблематичната "Пушкаш Арена" в Будапеща.


  • 1 Файърфлай

    0 1 Отговор
    Английският шампион в момента се казва "Liverpool" FC.

    15:40 27.02.2026

