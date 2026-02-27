Грандиозен сблъсък: Реал Мадрид срещу Манчестър Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Жребият за осминафиналите на Шампионската лига поднесе няколко интригуващи двойки, но всички погледи са приковани към епичния дуел между испанския колос Реал Мадрид и английския шампион Манчестър Сити. Двата тима, които неведнъж са писали история в турнира, ще премерят сили в битка, достойна за финал.

След официалното теглене на жребия стана ясно, че осминафиналите ще предложат не само класически сблъсъци, но и някои изненадващи срещи.

Ето как изглеждат всички двойки на този етап:

Реал Мадрид – Манчестър Сити

Бодьо/Глимт – Спортинг Лисабон

Пари Сен Жермен – Челси

Нюкасъл – Барселона

Галатасарай – Ливърпул

Атлетико Мадрид – Тотнъм

Аталанта – Байерн Мюнхен

Леверкузен – Арсенал

Двубоите ще се проведат на 10-11 и 17-18 март, като всяка среща обещава да бъде истински футболен празник.

Победителите от осминафиналите ще се изправят в четвъртфиналите, които ще се играят на 7/8 и 14/15 април. Ето и потенциалните двойки:

ПСЖ/Челси срещу Галатасарай/Ливърпул

Реал Мадрид/Манчестър Сити срещу Аталанта/Байерн

Нюкасъл/Барселона срещу Атлетико Мадрид/Тотнъм

Бодьо/Глимт/Спортинг срещу Леверкузен/Арсенал

Полуфиналите са насрочени за 28/29 април и 5/6 май, а финалният сблъсък ще се състои на 30 май на емблематичната "Пушкаш Арена" в Будапеща.