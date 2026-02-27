Новини
Реал Мадрид с прицел към Родри от Манчестър Сити

27 Февруари, 2026 16:04

Испанският полузащитник е в радара на "кралете"

Реал Мадрид с прицел към Родри от Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Горещи трансферни слухове разтърсват футболната сцена в Европа! Според авторитетния журналист Рамон Алварес де Мон, Реал Мадрид сериозно обмисля да привлече звездния полузащитник на Манчестър Сити – Родри, през предстоящото лято.

Испанският национал, който е на 29 години, се превърна в един от най-важните играчи на "гражданите" и вече е оценен на внушителните 50 милиона евро. Въпреки това, от "Сантяго Бернабеу" ще следят внимателно представянето и физическата форма на Родри до началото на Световното първенство, преди да отправят официална оферта.

През настоящата кампания във Висшата лига, Родри е записал 15 участия с екипа на Манчестър Сити, като средното му игрово време е около 65 минути на мач.


