Австрийски ски-бегач разкри манипулация в ски-скока - състезатели печелят метри, след като лепят пениса си с тиксо

Бившият състезател в северната комбинация и настоящ участник в Световната купа по ски-бягане Мика Фермюлен (Австриоя) предизвика широк отзвук с твърдения за нерегламентирани практики в ски-скоковете, които според него са давали състезателно "предимство", защото състезателите лепяли пениса си тиксо, за да е по-близо до тялото, съобщава БТА. Разкритията идват на фона на поредица от скандали с манипулации на екипировката в навечерието на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо.
Северната комбинация съчетава ски-скок и ски-бягане, като крайното класиране се определя по комплексна формула. Именно в частта със ски-скоковете, по думите на Фермюлен, са се прилагали спорни „трикове“.
26-годишният австриец разказа в подкаста Skirious Problems, че в началото на кариерата си е получавал съвети от по-опитни състезатели как да влияе на измерванията на екипировката. Според него подобни действия са целели намаляване на измерените размери в областта на чатала, което би могло да доведе до по-голямо въздушно съпротивление и съответно до по-дълъг полет.
„Колкото по-ниско е разположен чаталът, толкова по-голямо е съпротивлението на въздуха. Това може да донесе няколко допълнителни метра“, обяснява Фермюлен и допълва, че подобни практики са сравними с допинг.
Той уточнява, че говори за период от миналото и не може да твърди дали подобни действия продължават и днес. „Не знам какво точно се случва сега. Чета за обвинения срещу норвежки състезатели за манипулиране на костюми и материали, но нямам преки наблюдения“, коментира австриецът, който се насочи изцяло към ски-бягането от сезон 2018/19.
В последните години Международната федерация по ски (ФИС) затегна контрола върху екипировката, включително чрез по-строги проверки и въвеждане на санкции по време на състезания. Според Фермюлен обаче наказанията трябва да бъдат по-сериозни.
„Когато те хванат да мамиш, предупреждението не е достатъчно. Трябва временно отстраняване от състезания. Всеки, който нарушава правилата, го прави съзнателно и често се оправдава с това, че ‘и другите го правят’“, подчерта той.
Темата вече привлече вниманието на германската телевизия ZDF. Бившият елитен ски-скачач Зеверин Фройнд се срещна с инспектора на ФИС Матиас Хафеле в Инсбрук, за да обсъдят проблеми, свързани с дисквалификациите, теглото и дължината на ските.
След участието си в подкаста Фермюлен коментира и пред норвежката телевизия NRK: „Не твърдя, че всички мамят. Но когато измамите не се наказват строго, се създава опасна култура, в която търсенето на вратички в правилата изглежда приемливо.“
