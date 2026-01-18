Новини
Австрийски ски-бегач разкри манипулация в ски-скока - състезатели печелят метри, след като лепят пениса си с тиксо

18 Януари, 2026 08:27 1 071 7

Ски-скоковете бяха разтърсени от серия скандали с измами в екипировката в навечерието на Зимните олимпийски игри

Австрийски ски-бегач разкри манипулация в ски-скока - състезатели печелят метри, след като лепят пениса си с тиксо - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бившият състезател в северната комбинация и настоящ участник в Световната купа по ски-бягане Мика Фермюлен (Австриоя) предизвика широк отзвук с твърдения за нерегламентирани практики в ски-скоковете, които според него са давали състезателно "предимство", защото състезателите лепяли пениса си тиксо, за да е по-близо до тялото, съобщава БТА. Разкритията идват на фона на поредица от скандали с манипулации на екипировката в навечерието на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

Северната комбинация съчетава ски-скок и ски-бягане, като крайното класиране се определя по комплексна формула. Именно в частта със ски-скоковете, по думите на Фермюлен, са се прилагали спорни „трикове“.

26-годишният австриец разказа в подкаста Skirious Problems, че в началото на кариерата си е получавал съвети от по-опитни състезатели как да влияе на измерванията на екипировката. Според него подобни действия са целели намаляване на измерените размери в областта на чатала, което би могло да доведе до по-голямо въздушно съпротивление и съответно до по-дълъг полет.

„Колкото по-ниско е разположен чаталът, толкова по-голямо е съпротивлението на въздуха. Това може да донесе няколко допълнителни метра“, обяснява Фермюлен и допълва, че подобни практики са сравними с допинг.

Той уточнява, че говори за период от миналото и не може да твърди дали подобни действия продължават и днес. „Не знам какво точно се случва сега. Чета за обвинения срещу норвежки състезатели за манипулиране на костюми и материали, но нямам преки наблюдения“, коментира австриецът, който се насочи изцяло към ски-бягането от сезон 2018/19.

В последните години Международната федерация по ски (ФИС) затегна контрола върху екипировката, включително чрез по-строги проверки и въвеждане на санкции по време на състезания. Според Фермюлен обаче наказанията трябва да бъдат по-сериозни.

„Когато те хванат да мамиш, предупреждението не е достатъчно. Трябва временно отстраняване от състезания. Всеки, който нарушава правилата, го прави съзнателно и често се оправдава с това, че ‘и другите го правят’“, подчерта той.

Темата вече привлече вниманието на германската телевизия ZDF. Бившият елитен ски-скачач Зеверин Фройнд се срещна с инспектора на ФИС Матиас Хафеле в Инсбрук, за да обсъдят проблеми, свързани с дисквалификациите, теглото и дължината на ските.

След участието си в подкаста Фермюлен коментира и пред норвежката телевизия NRK: „Не твърдя, че всички мамят. Но когато измамите не се наказват строго, се създава опасна култура, в която търсенето на вратички в правилата изглежда приемливо.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    14 0 Отговор
    а ако успеят да си го скрият във вход "Б" направо ще станат световни шампиони

    08:30 18.01.2026

  • 2 Тия

    4 0 Отговор
    н@дър...и ли скачат ?

    08:35 18.01.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    "по-голямо въздушно съпротивление и съответно до по-дълъг полет" - Някой нещо много бърка тук...

    08:40 18.01.2026

  • 4 А50

    9 0 Отговор
    Асен Василев вече се е записал да проверява чаталите на скачачите и ако стърчи ще го олабва

    Коментиран от #7

    08:46 18.01.2026

  • 5 Пич

    4 1 Отговор
    Тези сигурно ги подбират като танкистите?! В смисъл - този спорт не е за надарени !

    08:50 18.01.2026

  • 6 БРАВО

    1 0 Отговор
    В духа на либерализма е всеки да си прави квото иска с тялото си. Така че скачачите могат да си лепят шланга с тиксо, ако иска да си го подрежат, жени да се самоопридилят за мъже, всичко може да правят за по-малко съпротивление!

    09:02 18.01.2026

  • 7 тиквенсониада

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "А50":

    А Бойко ще проверява на скачачките ли ? Дали са с БИкини или не ? И е готов да им дари къщурка в Барса , ако......!

    09:12 18.01.2026

