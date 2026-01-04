Ландо Норис пренаписа историята на Формула 1 с два феноменални рекорда през 2025 година

Новият шампион на Формула 1 - Ландо Норис, ознаменува първата си световна титла с две изключителни постижения, които ще останат в аналите на спорта.

Първият му подвиг се случи на легендарната писта „Ред Бул Ринг“ в Австрия. Там, на 28 юни, британският ас демонстрира истинско майсторство, като спечели квалификацията с рекордна преднина от 0,521 секунди пред Шарл Леклер от Ферари. Още по-впечатляващо – Норис стана единственият пилот, който успя да премине под границата от 1:04 минути за обиколка, оставяйки конкуренцията далеч зад себе си. Оскар Пиастри, неговият съотборник в Макларън, зае третата позиция, но всички погледи бяха приковани към Ландо и неговото светкавично темпо.

Вторият исторически момент дойде на Гран при на Мексико, където Норис не просто триумфира, а буквално отвя съперниците си. След 71 напрегнати обиколки, той пресече финалната линия с внушителна разлика от 30,324 секунди пред втория – отново Шарл Леклер. Макс Верстапен с Ред Бул остана трети, изоставайки на по-малко от секунда от Леклер, но Норис бе недостижим.

С тези две забележителни постижения Ландо Норис не само грабна първата си световна титла, но и доказа, че е новата суперзвезда на Формула 1.