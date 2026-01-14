Новини
Българският дует Замфирови приключи участието си на осминафиналите в Бад Гащайн

14 Януари, 2026 21:56

Родните сноубордисти отстъпиха пред Коди Уинтърс и Айрис Флъм

Снимка: БГНЕС
Българският тандем в алпийския сноуборд, съставен от Тервел Замфиров и Малена Замфирова, завърши участието си на осминафиналите в престижното отборно състезание за Световната купа в Бад Гащайн, Австрия.

След като впечатлиха с пето време в квалификационните спускания, нашите надежди се изправиха срещу силния американски тим, представен от Коди Уинтърс и Айрис Флъм.

В първия старт Тервел Замфиров отстъпи с минималната разлика от 0.06 секунди, а в следващото спускане Малена Замфирова допусна неточност в горната част на трасето, което се оказа решаващо за крайния изход.

Американците, които елиминираха нашите състезатели, не успяха да продължат напред и отпаднаха на четвъртфиналите, след като бяха победени от третия отбор на Италия – Габриел Меснер и Язмин Корати. Италианците обаче също не достигнаха до върха, тъй като бяха спрени от своите сънародници Арън Марч и Лучия Далмасо.

Във финалната битка Марч и Далмасо триумфираха срещу водещата швейцарска двойка Дарио Кавизел и Джули Зог, които останаха на второ място.


  • 1 и аз искам

    1 0 Отговор
    да пецкам такава яка мацка

    22:18 14.01.2026

