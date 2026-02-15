България триумфира с историческа първа титла на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени

България спечели първото си злато в историята на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени, след като националките влязоха в историята с победа над фаворита Дания с 3:1 във финала в Истанбул. Отборът беше воден от бившата шампионка Петя Неделчева.

За България това е първото злато и общо трети медал в историята на отборните шампионати при жените, както и първо отличие от десет години насам – след среброто през 2016-а и бронза през 2014-а. Победата осигурява и участие на страната на Световното отборно първенство по бадминтон за жени, което ще се проведе в Дания в края на април.

В отделните срещи на единично Калояна Налбантова надделя над Лине Кяерсфелд с 21:8, 20:22, 16:21 след час игра. Последва убедителна победа на Стефани Стоева срещу Миа Блихфелд с 22:20, 21:13 за 36 минути.

Дания намали пасива си, след като Лине Кристоферсен победи Гергана Павлова с 21:9, 21:4.

Решаващата среща на двойки донесе титлата за България – европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева се наложиха убедително над Амалия Сесил Кудск и Амалия Шулц с 21:11, 21:9 за 28 минути, оформяйки крайния резултат.

В състава на българския тим влизат Стефани Стоева, Габриела Стоева, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова, а в последния момент към отбора се присъедини и Мария Мицова.