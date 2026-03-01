Новини
Флавио Коболи покори Акапулко

1 Март, 2026 15:59 481 0

Италианският ас с историческа титла на ATP 500

Флавио Коболи покори Акапулко - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младият италиански талант Флавио Коболи изгря на тенис небосклона, след като завоюва първата си титла от категория ATP 500 на престижния турнир в Акапулко. На централния корт, пред ентусиазираната публика, 23-годишният Коболи демонстрира хладнокръвие и изключителна техника, надделявайки над американския фаворит Франсис Тиафо с резултат 7:6(4), 6:4 след оспорвана битка, продължила два часа и девет минути.

От самото начало двамата съперници показаха завидна концентрация, като в първия сет не допуснаха нито един пробив. Всичко се реши в драматичен тайбрек, където Коболи прояви повече устойчивост и минимизира грешките, за да поведе в резултата.

Във втората част италианецът затвърди доминацията си, впечатлявайки с 77% успеваемост на първи сервис и реализирайки два решаващи пробива, докато Тиафо успя да върне само един.

Този триумф не само донесе на Коболи ценен трофей, но и го изстреля до рекордното за него 15-о място в световната ранглиста с актив от 2480 точки. Франсис Тиафо също бележи прогрес, като се изкачва с шест позиции до 22-ро място и вече разполага с 1870 точки.


