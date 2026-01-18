Новини
Ювентус си тръгна с празни ръце от Сардиния и се отдалечава от върха

18 Януари, 2026 09:30

Каляри постигна една от най-престижните си победи през последните години

Ювентус си тръгна с празни ръце от Сардиния и се отдалечава от върха - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Каляри поднесе голямата изненада в 21-вия кръг на Серия „А“, след като победи Ювентус с минималното 1:0. Герой за домакините стана Лука Мацители, който реализира победния гол в 65-ата минута, засичайки от въздуха центриране от пряк свободен удар на Джанлука Гаетано. Това се оказа първият и единствен точен удар на сардинци в мача, но напълно достатъчен, за да им донесе ценните три точки.

Ювентус имаше сериозни поводи за съжаление. „Бианконерите“ бяха близо до гол чрез Мирети и Йълдъз, като при един от ударите на турския национал гредата спаси домакините. През първото полувреме дузпа за „Старата госпожа“ бе отменена след намеса на ВАР.

С победата Каляри събра 22 точки и увеличи аванса си от опасната зона на осем пункта. Ювентус остава на пето място с 39 точки – на 10 зад лидера Интер. В следващия кръг торинци приемат шампиона Наполи, а през седмицата им предстои и сблъсък с Бенфика в Шампионската лига.


Италия
  • 1 Факт

    0 1 Отговор
    Къде е Рива, къде е Менчев!

    10:29 18.01.2026

