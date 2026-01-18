Реал Мадрид не се отказал напълно от 19-годишния талант на Леверкузен

Реал Мадрид продължава да следи отблизо развитието на младия нападател на Байер Леверкузен Кристиан Кофане (вдясно). 19-годишният талант остава в полезрението на „белия балет“, въпреки че през лятото трансферът му в испанския гранд не се осъществи.

Тогава мадридчани са опитали да привлекат Кофане за втория си отбор – Реал Мадрид Кастиля, но Байер Леверкузен е реагирал бързо и е финализирал трансфера, плащайки 5,25 милиона евро на испанския Албасете за правата на нападателя.

Според информация на “Sky Germany”, скаутите на Реал продължават редовно да наблюдават изявите на младока и да анализират прогреса му. В Мадрид вярват, че Кофане има потенциала да се развие в играч от висока класа и не изключват бъдещ ход, ако развитието му продължи във възходяща линия.