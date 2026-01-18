Новини
Реал Мадрид не се отказал напълно от 19-годишния талант на Леверкузен

18 Януари, 2026 12:19 459 0

Скаутите на “кралете” ще следят развитието му през целия сезон

Реал Мадрид не се отказал напълно от 19-годишния талант на Леверкузен - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Реал Мадрид продължава да следи отблизо развитието на младия нападател на Байер Леверкузен Кристиан Кофане (вдясно). 19-годишният талант остава в полезрението на „белия балет“, въпреки че през лятото трансферът му в испанския гранд не се осъществи.

Тогава мадридчани са опитали да привлекат Кофане за втория си отбор – Реал Мадрид Кастиля, но Байер Леверкузен е реагирал бързо и е финализирал трансфера, плащайки 5,25 милиона евро на испанския Албасете за правата на нападателя.

Според информация на “Sky Germany”, скаутите на Реал продължават редовно да наблюдават изявите на младока и да анализират прогреса му. В Мадрид вярват, че Кофане има потенциала да се развие в играч от висока класа и не изключват бъдещ ход, ако развитието му продължи във възходяща линия.


Италия
