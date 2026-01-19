Новини
Спорт »
Световен футбол »
Винисиус изригна: Не желая да играя там, където не ме искат

19 Януари, 2026 06:45 910 1

По време на мача с Леванте, спечелен с 2:0, трибуните на „Сантяго Бернабеу“ посочиха Вини като основен виновник за уволнението на треньора Шаби Алонс

Винисиус изригна: Не желая да играя там, където не ме искат - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор е на мушката на феновете на "кралете".

По време на мача с Леванте, спечелен с 2:0, трибуните на „Сантяго Бернабеу“ посочиха Вини като основен виновник за уволнението на треньора Шаби Алонсо, заедно с президента Флорентино Перес.

В момента, в който името на бразилеца беше произнесено по уредбата при обявяването на съставите, бяха измерени 83 децибела – най-високата сила на шума сред всички титуляри.

Според проверка на испанския El Periódico, след мача Винисиус е заявил пред обкръжението си, че иска да напусне Реал Мадрид. „Не желая да играя на място, където не ме искат“, е казал бразилецът, съсипан от бурните освирквания на феновете.


  • 1 ТОВА Е ИСТИНАТА..

    0 0 Отговор
    Феновете са прави. Този клоун и издухан дръндю да бяга и да не се връща. Мисли се за недосегаем. Да си оди и Перес. И да си връщат Алонсо.

    08:15 19.01.2026

