Винисиус изригна: Не желая да играя там, където не ме искат

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор е на мушката на феновете на "кралете".

По време на мача с Леванте, спечелен с 2:0, трибуните на „Сантяго Бернабеу“ посочиха Вини като основен виновник за уволнението на треньора Шаби Алонсо, заедно с президента Флорентино Перес.

В момента, в който името на бразилеца беше произнесено по уредбата при обявяването на съставите, бяха измерени 83 децибела – най-високата сила на шума сред всички титуляри.

Според проверка на испанския El Periódico, след мача Винисиус е заявил пред обкръжението си, че иска да напусне Реал Мадрид. „Не желая да играя на място, където не ме искат“, е казал бразилецът, съсипан от бурните освирквания на феновете.

Cenário de Vinicius Júnior no Real Madrid chega ao limite, diz jornal espanhol - Bahia Notícias https://t.co/sU53H8Jctf — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) January 18, 2026