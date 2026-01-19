Новини
Спорт »
Световен футбол »
Попитаха Моуриньо за Реал Мадрид, той категоричен: Не разчитайте на мен за сапунени опери

Попитаха Моуриньо за Реал Мадрид, той категоричен: Не разчитайте на мен за сапунени опери

19 Януари, 2026 07:00 599 0

  • реал мадрид-
  • футбол-
  • жозе моуриньо

Едно от тях е това на Жозе Моуриньо, който вече имаше своя успешен период в Мадрид

Попитаха Моуриньо за Реал Мадрид, той категоричен: Не разчитайте на мен за сапунени опери - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид преживява бурни времена и почти всяко голямо треньорско име са извъртя като слух за пейката на "Сантяго Бернабеу".

Едно от тях е това на Жозе Моуриньо, който вече имаше своя успешен период в Мадрид.

Настоящият треньор на Бенфика беше попитан директно за възможността да се върне начело на Реал Мадрид, но той веднага отхвърли въпроса.

„Не разчитайте на мен за сапунени опери. Има добри сапунени опери, но те са много дълги. Пропускате един или два епизода и след това губите нишката. Не разчитайте на мен, защото не гледам сапунени опери“, каза Моуриньо в типичния си стил.

Флорентино Перес и Жозе Моуриньо имат отлични отношения. Вчера португалският вестник „Абола“ съобщи, че президентът на Реал Мадрид е изпратил най-добри пожелания на бившия си подпопечен след коледната вечеря на клуба.

Очаква се те да се срещнат преди или след мача от Шампионската лига между Реал Мадрид и Бенфика.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ