Попитаха Моуриньо за Реал Мадрид, той категоричен: Не разчитайте на мен за сапунени опери

Реал Мадрид преживява бурни времена и почти всяко голямо треньорско име са извъртя като слух за пейката на "Сантяго Бернабеу".

Едно от тях е това на Жозе Моуриньо, който вече имаше своя успешен период в Мадрид.

Настоящият треньор на Бенфика беше попитан директно за възможността да се върне начело на Реал Мадрид, но той веднага отхвърли въпроса.

„Не разчитайте на мен за сапунени опери. Има добри сапунени опери, но те са много дълги. Пропускате един или два епизода и след това губите нишката. Не разчитайте на мен, защото не гледам сапунени опери“, каза Моуриньо в типичния си стил.

Флорентино Перес и Жозе Моуриньо имат отлични отношения. Вчера португалският вестник „Абола“ съобщи, че президентът на Реал Мадрид е изпратил най-добри пожелания на бившия си подпопечен след коледната вечеря на клуба.

Очаква се те да се срещнат преди или след мача от Шампионската лига между Реал Мадрид и Бенфика.