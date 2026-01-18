Нико Ковач влиза в полезрението на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед вече работи зад кулисите по планирането на следващия сезон, като едно от новите имена в списъка за бъдещ старши треньор е Нико Ковач, съобщава авторитетният спортен журналист Руди Галети. Хърватският специалист, който в момента води Борусия Дортмунд, е сред вариантите, които клубът обмисля за дългосрочен проект.

Интерес към Ковач е имало и от страна на Челси, но лондончани в крайна сметка назначиха Лиъм Росениър. Самият Ковач е отхвърлил възможността за напускане по средата на сезона, заявявайки ясно желанието си да довърши кампанията с Борусия Дортмунд.

Въпреки това, името му остава актуално на трансферния пазар за треньори, а Манчестър Юнайтед продължава да следи развитието на ситуацията с оглед на предстоящите решения през лятото.