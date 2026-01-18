Арина Сабаленка започна уверено на Откритото първенство на Австралия

Двукратната шампионка на Откритото първенство на Австралия по тенис и финалистка от 2025 година Арина Сабаленка (Беларус) започна по отличен начин участието си в тазгодишното издание на турнира от Големия шлем в Мелбърн, съобщава БТА. Водачката в схемата и световната ранглиста не срещна сериозни затруднения срещу участващата с „уайлд кард“ французойка Сара Ракотоманга Раджаона и стигна до успех с 6:4, 6:1 за едва 77 минути игра.

Една от големите изненади на деня поднесе туркинята Зейнеп Сьонмез, която започна участието си от квалификациите. 23-годишната тенисистка отстрани 11-ата поставена рускиня Екатерина Александрова след оспорван двубой, завършил 7:5, 4:6, 6:4.

Сьонмез впечатли не само с играта си на корта, но и с жеста си на спортсменство. По време на мача тя прекъсна играта, за да помогне на едно от момичетата, които подават топките, припаднало заради екстремните горещини. Туркинята се притече на помощ, подкрепи детето и му помогна да седне, докато медицинският екип се намеси, което ѝ донесе бурни аплодисменти от публиката.

Въпреки че допусна изравняване в сетовете, Сьонмез показа характер и затвори мача в своя полза, превръщайки се в първата тенисистка от Турция, достигнала до втория кръг на Australian Open.

В други срещи от първия кръг американката Хейли Батист победи сънародничката си Тейлър Таунсенд с 6:3, 6:7(3), 6:3, а рускинята Полина Кудерметова се наложи над испанката Гиомар Маристани с 6:2, 6:3.