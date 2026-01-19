Крило на Левски си тръгва от лагера в Турция

В понеделник трябва да стане ясно какво е състоянието на крилото на Левски Карл Фабиен. В неделя той бе оставен да почива, за да може да спаднат евентуалните отоци около контузеното място.
„Мач Телеграф“ съобщава, че Фабиен ще напусне лагера на столичани, заедно с един от двамата лекари на тима, за да бъде прегледан обстойно в специализирана клиника. „Сините“ се надяват, че не става въпрос за нещо сериозно.
Те вече понесоха един удар в Турция – Оливер Камдем се контузи в първата контрола и ще поднови тренировки с останалите в края на тази седмица.
