Спортът по ТВ във вторник (20 януари)

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
15.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кронплац, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 2
17.30 Кайрат – Брюж МАХ Спорт 4
19.30 Баскетбол, Олимпиакос – Макаби (ТА) МАХ Спорт 1
19.30 Баскетбол, Апоел (ТА) – Анадолу Ефес МАХ Спорт 2
19.45 Бодо Глимт – Манчестър Сити МАХ Спорт 3
21.45 Салфорд – Суиндън Нова спорт
22.00 Спортинг – ПСЖ МАХ Спорт 1
22.00 Тотнъм – Борусия (Дортмунд) МАХ Спорт 2
22.00 Интер – Арсенал МАХ Спорт 3
22.00 Реал – Монако МАХ Спорт 4
22.00 Рексъм – Лестър Диема спорт 2
01.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
03.00 НБА, Хюстън – Сан Антонио Диема спорт 3
