Спортът по ТВ във вторник (20 януари)

Спортът по ТВ във вторник (20 януари)

20 Януари, 2026 07:04 386 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (20 януари) - 1
05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

15.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кронплац, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 2

17.30 Кайрат – Брюж МАХ Спорт 4

19.30 Баскетбол, Олимпиакос – Макаби (ТА) МАХ Спорт 1

19.30 Баскетбол, Апоел (ТА) – Анадолу Ефес МАХ Спорт 2

19.45 Бодо Глимт – Манчестър Сити МАХ Спорт 3

21.45 Салфорд – Суиндън Нова спорт

22.00 Спортинг – ПСЖ МАХ Спорт 1

22.00 Тотнъм – Борусия (Дортмунд) МАХ Спорт 2

22.00 Интер – Арсенал МАХ Спорт 3

22.00 Реал – Монако МАХ Спорт 4

22.00 Рексъм – Лестър Диема спорт 2

01.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

03.00 НБА, Хюстън – Сан Антонио Диема спорт 3


