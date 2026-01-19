ЦСКА близо до най-голямата си перла в зимната селекция

ЦСКА ще привлече до началото на пролетния сезон защитник от много висока класа, пише "Мач Телеграф". Според различни източници, той може да е най-класното попълнение в тима на Христо Янев.

Бившият директор Стоян Орманджиев също потвърди, че се преговаря с бранител, който да подсили ариергарда на отбора.

"Може би защитник ще пристигне, доколкото аз имам информация. Трудно е да привлечеш тези, които са ти първа опция, в самото начало на трансферния период. Предполагам, че тепърва има нещо, което ще се развие и ще бъде положително за ЦСКА.

Смятам, че тази селекция не е завършена. Очаквам да дойде футболист в последния момент, който може да е и най-качественият в селекцията", заяви бившият изпълнителен директор на ЦСКА пред БНТ.