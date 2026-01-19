Новини
България ще мери сили с Индонезия, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис през пролетта

19 Януари, 2026 15:39 581 6

Мачовете са част от международния приятелски турнир FIFA Series 2026

България ще мери сили с Индонезия, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис през пролетта - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България ще вземе участие в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия в края на март. В надпреварата, която включва отбори от различни конфедерации, ще са още селекциите на домакините от Индонезия (Зона Азия), както и тези на Соломоновите острови (Зона Океания) и островите Сейнт Китс и Невис (Зона КОНКАКАФ).

Индонезия ще бъде една от деветте локации, на които ще се проведат мачове от второто издание на FIFA Series тази пролет.

Селекцията на Александър Димитров ще изиграе две срещи, като подробности за тях ще бъдат оповестени на по-късен етап.

България взе участие и в дебютното издание на FIFA Series през пролетта на 2024 г., а тогава турнирът се проведе в столицата на Азербайджан - Баку. Трикольорите победиха с 1:0 Танзания и завършиха наравно 1:1 с домакините от Азербайджан.


  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Тежки противници.Дано вземем някоя точка

    Коментиран от #4

    15:53 19.01.2026

  • 2 Мичмана

    4 0 Отговор
    Борим се да не изпаднем в групата на Бурунди и Бутан. Но за съжаление ще ни е много трудно срещу Сейнт Китс и Невис, дербито ще е срещу фаворитите от Индонезия. Последния мач срещу Соломонови острови ще е на живот и смърт. Дано нашите ни зарадват поне с точка от този турнир

    16:10 19.01.2026

  • 3 Гумен Крадев

    0 0 Отговор
    Днес се обръщам към нацията да сме сплотени и да подкрепим националите в тези тежки мачове. Да о ни донесат радост като в САЩ94 и пак хората да излязат с трибагрениците по улиците

    Коментиран от #5

    16:12 19.01.2026

  • 4 Така е!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не ще и дума, противниците са тежки! Обаче има смисъл да отидем до другият край на земята, за да загубим и от Сейнт Кийтс и Невис!🤥

    16:13 19.01.2026

  • 5 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гумен Крадев":

    И аз така си помислих, че по този повод ще е обръщението довечера!🤪

    16:16 19.01.2026

  • 6 Дончо

    0 0 Отговор
    Тази година нямаме загуба.

    16:45 19.01.2026

