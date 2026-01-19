Новини
Спорт »
Тенис »
Виктория Томова запазва позицията си сред най-добрите 130 тенисистки в света, Елизара Янева с голям възход

Виктория Томова запазва позицията си сред най-добрите 130 тенисистки в света, Елизара Янева с голям възход

19 Януари, 2026 16:25 433 1

  • wta-
  • виктория томова-
  • тенис-
  • арина сабаленка-
  • елизара янева

На върха на световната класация продължава да властва Арина Сабаленка

Виктория Томова запазва позицията си сред най-добрите 130 тенисистки в света, Елизара Янева с голям възход - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След последното обновяване на ранглистата на WTA, Виктория Томова остава на 128-мо място, като демонстрира постоянство и воля за успех.

Виктория се представи достойно в квалификациите на Откритото първенство на Австралия, където постигна две впечатляващи победи. В решаващия мач за влизане в основната схема обаче тя отстъпи пред украинката Юлия Стародубцева, но въпреки това запази точките си и мястото си сред най-добрите.

Междувременно, младата надежда на българския тенис Елизара Янева направи истински фурор. Само на 18 години и тренираща в престижната академия на Рафаел Надал, Янева се изкачи с цели 46 позиции в световната ранглиста. След като достигна до финала на силния турнир в Манчестър миналата седмица, тя вече заема рекордното за себе си 319-о място – истински подвиг за младата състезателка.

На върха на световната класация продължава да властва Арина Сабаленка, следвана плътно от Ига Швьонтек и Коко Гоф, които неотлъчно се борят за лидерската позиция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Досега Викито е заработила скромните $3,263,038 USD.през кариерата си .Да си ги харчи с кеф!

    16:44 19.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ