Виктория Томова запазва позицията си сред най-добрите 130 тенисистки в света, Елизара Янева с голям възход

След последното обновяване на ранглистата на WTA, Виктория Томова остава на 128-мо място, като демонстрира постоянство и воля за успех.

Виктория се представи достойно в квалификациите на Откритото първенство на Австралия, където постигна две впечатляващи победи. В решаващия мач за влизане в основната схема обаче тя отстъпи пред украинката Юлия Стародубцева, но въпреки това запази точките си и мястото си сред най-добрите.

Междувременно, младата надежда на българския тенис Елизара Янева направи истински фурор. Само на 18 години и тренираща в престижната академия на Рафаел Надал, Янева се изкачи с цели 46 позиции в световната ранглиста. След като достигна до финала на силния турнир в Манчестър миналата седмица, тя вече заема рекордното за себе си 319-о място – истински подвиг за младата състезателка.

На върха на световната класация продължава да властва Арина Сабаленка, следвана плътно от Ига Швьонтек и Коко Гоф, които неотлъчно се борят за лидерската позиция.