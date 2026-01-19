Весела Лечева връчи националния флаг на Тервел Замфиров и Александра Фейгин на изпращане за Олимпиадата

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева връчи националния флаг на сноубордиста Тервел Замфиров и фигуристката Александра Фейгин по време на церемония по представянето преди Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 в италианското посолство в София от посланик Марчело Апичела. Това бе и символично изпращане на българската делегация, защото спортистите с квоти продължават своята подготовка и състезания на различни места в Европа.

България има спечелени 20 квоти, като имената на състезателите ще бъдат утвърдени утре на заседание на Изпълкома на БОК. Делегацията на страната ще бъде от 50 души.

Посланик Апичела пожела успех на българската делегация и изтъкна предимствата на своята страна. Той припомни, че след няколко месеца България приема първите етапи на прочутото състезание Джиро д’Италия за първи път в историята.

„Италия е домакин на Зимни олимпийски игри за трети път и съм убедена, че отново ще предложи отлични условия, перфектни съоръжения, прекрасна атмосфера, пълни трибуни. Щастлива съм, че Зимните олимпийски игри отново се връщат на нашия континент – Европа. Защото те ще са много по-достъпни за спортисти, фенове, телевизионни зрители“, каза Весела Лечева.

„В Милано-Кортина ние отиваме със силен отбор от талантливи състезатели, част, от които вече са част от световния елит“, заяви още председателят на БОК и изброи имената на Тервел и Малена Замфирови, Радослав Янков, Алберт Попов, Владимир Зографски, Александра Фейгин, националите по биатлон.

„Не искам да пропускам никой от 20-те спортисти от нашата делегация. Защото самото участие на Олимпийски игри вече е огромно постижение. Да си на това ниво в елита, означава, че си отдал живота си на спорта. Че всеки ден се бориш да си по-добър, че преодоляваш трудности и предизвикателства, че се състезаваш не само с конкурентите си, но и със себе си“, добави още Лечева, която е ръководител на българската делегация в Милано-Кортина.

По време на приема в посолството телевизиите, които ще покажат на живо XXV Зимни олимпийските игри в българските домове, акцентираха върху най-интересното в своята програма.

БНТ, като обществен оператор и член на EBU, ще осигури безплатно излъчване на над 125 часа, с фокус върху българското участие и най-популярните дисциплини. Три репортерски екипа на БНТ ще са на всички места, където ще има българско участие на Зимните олимпийски игри. БНТ излъчва Зимни олимпийски игри от Инсбрук 1964 г.