Новини
Спорт »
Други спортове »
Весела Лечева връчи националния флаг на Тервел Замфиров и Александра Фейгин на изпращане за Олимпиадата

Весела Лечева връчи националния флаг на Тервел Замфиров и Александра Фейгин на изпращане за Олимпиадата

19 Януари, 2026 18:43 337 2

  • българския олимпийски комитет-
  • весела лечева -
  • флаг-
  • тервел замфиров -
  • александра фейгин -
  • церемония -
  • зимните олимпийски игри-
  • милано-кортина -
  • марчело апичела

България има спечелени 20 квоти

Весела Лечева връчи националния флаг на Тервел Замфиров и Александра Фейгин на изпращане за Олимпиадата - 1
Снимка: БОК
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева връчи националния флаг на сноубордиста Тервел Замфиров и фигуристката Александра Фейгин по време на церемония по представянето преди Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 в италианското посолство в София от посланик Марчело Апичела. Това бе и символично изпращане на българската делегация, защото спортистите с квоти продължават своята подготовка и състезания на различни места в Европа.

България има спечелени 20 квоти, като имената на състезателите ще бъдат утвърдени утре на заседание на Изпълкома на БОК. Делегацията на страната ще бъде от 50 души.

Посланик Апичела пожела успех на българската делегация и изтъкна предимствата на своята страна. Той припомни, че след няколко месеца България приема първите етапи на прочутото състезание Джиро д’Италия за първи път в историята.

„Италия е домакин на Зимни олимпийски игри за трети път и съм убедена, че отново ще предложи отлични условия, перфектни съоръжения, прекрасна атмосфера, пълни трибуни. Щастлива съм, че Зимните олимпийски игри отново се връщат на нашия континент – Европа. Защото те ще са много по-достъпни за спортисти, фенове, телевизионни зрители“, каза Весела Лечева.

„В Милано-Кортина ние отиваме със силен отбор от талантливи състезатели, част, от които вече са част от световния елит“, заяви още председателят на БОК и изброи имената на Тервел и Малена Замфирови, Радослав Янков, Алберт Попов, Владимир Зографски, Александра Фейгин, националите по биатлон.

„Не искам да пропускам никой от 20-те спортисти от нашата делегация. Защото самото участие на Олимпийски игри вече е огромно постижение. Да си на това ниво в елита, означава, че си отдал живота си на спорта. Че всеки ден се бориш да си по-добър, че преодоляваш трудности и предизвикателства, че се състезаваш не само с конкурентите си, но и със себе си“, добави още Лечева, която е ръководител на българската делегация в Милано-Кортина.

По време на приема в посолството телевизиите, които ще покажат на живо XXV Зимни олимпийските игри в българските домове, акцентираха върху най-интересното в своята програма.

БНТ, като обществен оператор и член на EBU, ще осигури безплатно излъчване на над 125 часа, с фокус върху българското участие и най-популярните дисциплини. Три репортерски екипа на БНТ ще са на всички места, където ще има българско участие на Зимните олимпийски игри. БНТ излъчва Зимни олимпийски игри от Инсбрук 1964 г.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 2 Отговор
    Пак братишките ще ни отсрамват.

    Коментиран от #2

    18:49 19.01.2026

  • 2 абе юдо искариотска

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ти що не идеш с тия помачета?

    18:51 19.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ