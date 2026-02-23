Новини
С какво ще запомним зимните олимпийските игри в Милано-Кортина?

23 Февруари, 2026 16:06

  • зимните олимпийски игри-
  • олимпиада 2026-
  • олимпийски игри-
  • спорт-
  • италия-
  • лора христова

Тези игри бяха триумф на човешкия дух, а за нас, българите, те ще останат в историята с изключителните емоции, които ни подариха нашите медалисти и състезатели

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо официално приключиха, оставяйки ни с дълбокото усещане за едно завръщане към нормалното и истинското в световния спорт. Тези игри бяха триумф на човешкия дух, а за нас, българите, те ще останат в историята с изключителните емоции, които ни подариха нашите медалисти и състезатели.

Големият акцент за родната публика несъмнено бяха отличията, които доказаха, че пътят към върха преминава през скромност и желязна дисциплина. Лора Христова ни очарова със своята искрена усмивка и показа на целия свят, че когато вярваш в малките стъпки към голямата цел, дори и без тежки предварителни очаквания, можеш да стигнеш до олимпийския подиум. Нейният успех е символ на вътрешното спокойствие и чиста вяра в собствените сили. Същевременно Тервел Замфиров и Малена Замфирова се превърнаха в истинско вдъхновение, като демонстрираха, че можеш да се състезаваш най-високо ниво и едновременно с това да си образован и възпитан млад човек. Техният пример постави нови стандарти за това как трябва да изглежда съвременният български спортист.

Към тези успехи трябва да добавим и подвига на Владимир Зографски, който буквално полетя от шанцата срещу държави с огромни традиции и инвестиции. При липсата на подобно съоръжение в България, неговият полет беше доказателство, че границите се преодоляват с воля и че успехът е възможен дори когато се бориш срещу цялата система и инфраструктура.

Световната сцена също ни припомни, че никой не е застрахован от провал и че съвършенството е относително понятие. Дори соченият за свръхчовек Иля Малинин показа своите човешки слабости на леда, което само свали ореола на непобедимост и ни припомни, че и най-големите таланти са хора. При жените пък видяхме руска представителка, която заложи на класическата естетика без сложни четворни скокове, доказвайки, че и обикновените хора могат да извървят пътя до титлата. Несломимият дух на Линдзи Вон допълни тази картина, показвайки колко мощна може да бъде човешката воля, когато е движена от любовта към спорта.

Драматичният финал в хокейния турнир между Канада и САЩ беше кулминацията на отборните надпревари. Американците показаха характер, подложени на невероятен натиск и обсада в последните две части, те не се пречупиха. С огромна доза саможертва и вяра в обрата, те успяха да устоят на канадската офанзива и да спечелят победата в един мач, който ще се помни дълго.

В края на тези игри остава чувството, че светът стана малко по-нормално място. Милано и Кортина ни припомниха, че зад всеки резултат стои човек със своите мечти и борби, а спортът е най-чистият начин да покажем, че границите на възможното са там, където сами ги поставим.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучето

    7 0 Отговор
    Абсолютно ненужни игри.
    Скучни, бнт ги предаде повърхностно, имали едни хора едни пари за реклама на зимните си курорти и дали.

    16:20 23.02.2026

  • 2 Дас Хаген

    4 1 Отговор
    Д нищо! Едно време какви игри имаше! Сега няма конкуренция, щом почти се знае кой ще грабне златото! Единствени изненади с второ и трето място!

    16:41 23.02.2026

  • 3 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Норвежкият отбор трябваше да се състезават на пара олимпийските игри щото до един са болни от астма.

    16:47 23.02.2026

  • 4 име

    4 0 Отговор
    Ще ги запомним с липсата на ЛГБТ+ извращения по церемониите.

    16:47 23.02.2026

  • 5 Сандо

    5 0 Отговор
    С поредня измислен спорт,с новите измислени и ненужни дисциплини в други спортове,създадени за да ни демонстрират колко са станали равни мъжете и жените.И не на последно място с комерсиализацията и явното съобразяване с мераците на телевизиите.Въобще олимпиадите се движат към логичния си упадък,а пък духа тотално се е изгубил.Все пак да сме благодарни на италианците,че не последваха извращенията на франсетата от Париж.

    17:02 23.02.2026

  • 6 Родина

    3 0 Отговор
    Самсунг подари на всички участници, подаръци .
    Само на Русия, не . Това какво е ? Расизъм, фашизъм. Сега на световното по футбол, Тръмп
    може да направи Израел или САЩ , световни
    шампиони .

    17:14 23.02.2026

  • 7 с какво

    0 0 Отговор
    С Линдзи Вон и несъобразяващата се с физичните закони китайка Айлин Гу

    17:30 23.02.2026

