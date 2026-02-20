Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Линдзи Вон с новини за здравето си след ужасяващия инцидент на Олимпиадата
  Тема: Зимни олимпийски игри

Линдзи Вон с новини за здравето си след ужасяващия инцидент на Олимпиадата

20 Февруари, 2026 21:04

"Последната операция премина успешно", сподели американката

Линдзи Вон с новини за здравето си след ужасяващия инцидент на Олимпиадата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарната американска скиорка Линдзи Вон разкри последните подробности за състоянието си, след като преживя тежък инцидент по време на спускането на Зимните олимпийски игри. Състезанието, което трябваше да бъде поредният триумф в нейната впечатляваща кариера, се превърна в истински кошмар, след като Вон падна жестоко на пистата и бе транспортирана по спешност с хеликоптер.

След злощастния инцидент, 41-годишната шампионка премина през серия от сложни хирургични интервенции заради сериозна фрактура на пищяла. Медицинските екипи дори са обмисляли възможността за ампутация, тъй като травмата се оказала изключително тежка.

Вон не крие, че възстановяването ѝ е изпитание както за тялото, така и за духа. В сряда, 18 февруари, тя претърпя поредната – пета за последните десет дни – операция, която продължи над шест часа.

В социалната мрежа X (бивш Twitter) Вон сподели с феновете си: „Само да ви информирам… последната операция премина успешно. Възстановявам се, макар болката да е сериозно предизвикателство. Напредвам бавно, но се надявам скоро да напусна болницата. Благодаря на всички за подкрепата!“

След инцидента Вон прекара няколко дни в болница в Италия, преди да бъде транспортирана обратно в САЩ за по-нататъшно лечение и рехабилитация.


