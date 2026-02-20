Канада с драматичен обрат срещу Финландия и финал на олимпийския хокейен турнир

Вълнуваща развръзка беляза първия полуфинал на олимпийския турнир по хокей на лед в Милано-Кортина 2026, където Канада демонстрира характер и обърна Финландия с 3:2, осигурявайки си място във финалната битка за златото. „Кленовите листа“ се завръщат на голямата сцена за първи път от Сочи 2014, когато за последно триумфираха с пълния си състав от НХЛ звезди.

Финландия започна по-силно, но Канада не се предаде

Скандинавците стартираха срещата по-агресивно и още в края на първата третина поведоха в резултата. След спечелен фейсоф от Себастиан Ахо, шайбата попадна у Мико Рантанен, който с прецизен изстрел откри за 1:0. Финландците затвърдиха предимството си в началото на втората част, когато Ерик Хаула излезе сам срещу вратаря и удвои аванса на своя тим.

Канадският отбор намери сили за обрат

Въпреки ранния двоен пасив, Канада не се отказа и постепенно наложи натиск. Късметът се усмихна на северноамериканците, когато Кейл Макар стреля към вратата, а шайбата рикошира в стика на Сам Райнарт и влетя в мрежата за 1:2. Асистенцията бе дело на Конър Макдейвид, който с това подаване счупи рекорда за най-много точки в олимпийски турнир с участието на НХЛ играчи – вече с 12 (2 гола и 10 асистенции), изпреварвайки легендите Теему Селани и Саку Койву.

Доминация и решителен финал за Канада

В заключителната третина канадците засилиха натиска, но финландската отбрана и стражът Юси Сарос удържаха устрема им до средата на периода. Тогава Шей Тиодор с мощен шут от дистанция възстанови равенството – 2:2. В самия край на мача, при числено предимство, Канада нанесе решаващия удар – Макдейвид намери Нейтън Маккинън, който 36 секунди преди сирената донесе победата и класирането на своя тим за финала.

Очаква се зрелищен втори полуфинал

Вторият полуфинал на олимпийския турнир ще се изиграе тази вечер от 22:10 часа българско време, като един срещу друг ще се изправят двукратният олимпийски шампион САЩ и бронзовият медалист от Пекин 2022 – Словакия. Очаква се нова порция емоции и битка за място във финала.