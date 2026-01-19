Садио Мане с емоционално сбогуване след триумфа на Сенегал: „Време е младите да поемат щафетата“

Сенегал изкачи нов връх във футболната си история, след като „Лъвовете от Теранга“ триумфираха с минимална, но безценна победа над Мароко с 1:0 във финала на Купата на африканските нации, изигран снощи в Рабат.

Този успех донесе втората титла на страната и отприщи буря от емоции сред феновете и играчите, но най-голямата новина дойде от устата на звездата Садио Мане. Веднага след като вдигна трофея, 33-годишният нападател разтърси футболната общественост с изявление, което отекна по целия свят. В интервю за beIN SPORTS и Foot Africa, Мане обяви, че това е бил последният му мач в престижния турнир.

„Давам път на новото поколение. Вярвам в тях безрезервно и ще бъда техният най-верен фен – 12-ият играч, който винаги ще ги подкрепя“, сподели той, видимо развълнуван.

С тези думи Мане не само сложи точка на бляскавата си ера в КАН, но и даде ясен сигнал за настъпващата промяна в сенегалския футбол. Легендарният нападател, който оставя след себе си два златни медала (2021, 2025) и три финала, се превърна в символ на успеха и вдъхновение за младите таланти, които тепърва ще пишат нови страници в историята на националния отбор.

Въпреки че се оттегля от континенталната сцена, очакванията са Мане да продължи да носи екипа на Сенегал поне до Световното първенство през 2026 година.

В социалните мрежи думите му за „12-ия играч“ вече се превърнаха в мото на феновете, а отдадеността и скромността му бяха посрещнати с бурни аплодисменти.