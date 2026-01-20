Капитанът на Манчестър Сити взел решение за бъдещето си

Капитанът на Манчестър Сити - Бернардо Силва, е взел решение за бъдещето си, твърдят от El Chiringuito TV. Договорът му с „гражданите“ приключва това лято и няма да бъде подновен.

31-годишният португалски национал е решил да смени клуба след 9 сезона на „Етихад“ и вече има няколко варианта пред себе си.

Последната информация е, че Барселона иска да привлече Бернардо Силва като свободен агент, преди това стана ясно, че интерес към него проявяват Милан и Ювентус.

Този сезон Бернардо е изиграл 22 мача във Висшата лига и е дал две асистенции. За целия си престой до момента в Манчестър Сити той има 288 срещи, в които е отбелязал 43 попадения и е направил 50 голови подавания. Във вечния топ 3 на клуба той изостава само от Давид Силва, който е изиграл 309 двубоя за „гражданите“.