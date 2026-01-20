Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левски не може да намери играчи, които да покрият поставените параметри

Левски не може да намери играчи, които да покрият поставените параметри

20 Януари, 2026 12:44 446 3

  • макун-
  • левски-
  • футбол-
  • селекция

И дори са готови да хвърлят сериозна сума за привличането на такъв футболист

Левски не може да намери играчи, които да покрият поставените параметри - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На този етап от Левски не могат да се похвалят с успех с търсенето на попълнения за един пост, където Хулио Веласкес има нужда от хора – защитата. Както е известно, „сините“ търсят бранител със силен ляв крак, който да се конкурира с Макун.

И дори са готови да хвърлят сериозна сума за привличането на такъв футболист.

На този етап обаче няма играчи, които да покрият параметрите, поставени от шефовете на Левски. Според запознати, не е изключено „сините“ да се откажат от намерението си да вземат още един централен защитник.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 решението не само за Левски

    1 1 Отговор
    Нормативите да се отчитат в кръчмата ....

    12:45 20.01.2026

  • 2 Ъъъъ

    0 1 Отговор
    Око Флекс не става ли?

    12:46 20.01.2026

  • 3 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Ами няма други такива инвалиди по света като Сираковчетата.

    13:33 20.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ