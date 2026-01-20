Левски не може да намери играчи, които да покрият поставените параметри

На този етап от Левски не могат да се похвалят с успех с търсенето на попълнения за един пост, където Хулио Веласкес има нужда от хора – защитата. Както е известно, „сините“ търсят бранител със силен ляв крак, който да се конкурира с Макун.

И дори са готови да хвърлят сериозна сума за привличането на такъв футболист.

На този етап обаче няма играчи, които да покрият параметрите, поставени от шефовете на Левски. Според запознати, не е изключено „сините“ да се откажат от намерението си да вземат още един централен защитник.