Барселона води преговори за голям талант на Египет

Барселона иска да привлече 18-годишния Хамза Абделкарим, който е смятан за най-големия талант на Египет в момента. Той е футболист на Ал Ахли от Кайро и е младежки национал на своята страна.
"Блаугранас" вече водят преговори с египетския клуб и се очаква да има развитие в близките дни, твърди експертът по трансферите Фабрицио Романо.
Миналия ноември Карим отбеляза два гола и направи една асистенция в четири мача на Световното първенство за младежи.
🚨🔵🔴 Negotiations are back on for 18 year old talent Hamza Abdelkarim to Barcelona.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026
Negotiations back underway with Al Ahly to get the deal done after agreement weeks ago with the player. pic.twitter.com/SgbsXPXJh3
