Барселона води преговори за голям талант на Египет

20 Януари, 2026 11:59 553 0

"Блаугранас" вече водят преговори с египетския клуб и се очаква да има развитие в близките дни, твърди експертът по трансферите Фабрицио Романо

Барселона води преговори за голям талант на Египет - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона иска да привлече 18-годишния Хамза Абделкарим, който е смятан за най-големия талант на Египет в момента. Той е футболист на Ал Ахли от Кайро и е младежки национал на своята страна.

Миналия ноември Карим отбеляза два гола и направи една асистенция в четири мача на Световното първенство за младежи.


