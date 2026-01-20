Уникален артикул разпродаде Левски само за няколко часа

Феновете на Левски отново се оказаха изключително активни при закупуването на клубни артикули. Вчера официалният магазин на „сините“ пусна в продажба специален часовник в лимитирана серия от 112 бройки, посветен на 112-ата годишнина на клуба.

Въпреки че цената не беше никак ниска – 306,27 евро, уникалният артикул, всеки с индивидуален номер от 001 до 112, беше продаден само за няколко часа. На онлайн шопа на Левски стои надпис, че произведеният в Швейцария часовник вече не е наличен.