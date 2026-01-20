Уникален артикул разпродаде Левски само за няколко часа

Феновете на Левски отново се оказаха изключително активни при закупуването на клубни артикули. Вчера официалният магазин на „сините“ пусна в продажба специален часовник в лимитирана серия от 112 бройки, посветен на 112-ата годишнина на клуба.
Въпреки че цената не беше никак ниска – 306,27 евро, уникалният артикул, всеки с индивидуален номер от 001 до 112, беше продаден само за няколко часа. На онлайн шопа на Левски стои надпис, че произведеният в Швейцария часовник вече не е наличен.
Оценка 5 от 2 гласа.
1 Трол
Коментиран от #4
14:38 20.01.2026
2 1912
14:42 20.01.2026
3 Шизофен 1914
Ще се фукам пред скиори и сервитьори, като се срещнем отново на стадиона под новата козирка.
Много съм щастлив!
14:46 20.01.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Трол":Кой кого продаде 🤔🤔🤔
14:55 20.01.2026