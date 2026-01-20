Новини
Спорт »
Бг футбол »
Уникален артикул разпродаде Левски само за няколко часа

Уникален артикул разпродаде Левски само за няколко часа

20 Януари, 2026 14:29 601 4

  • левски-
  • футбол-
  • часовник-
  • магазин-
  • фен магазин

Вчера официалният магазин на „сините“ пусна в продажба специален часовник в лимитирана серия от 112 бройки, посветен на 112-ата годишнина на клуба

Уникален артикул разпродаде Левски само за няколко часа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Феновете на Левски отново се оказаха изключително активни при закупуването на клубни артикули. Вчера официалният магазин на „сините“ пусна в продажба специален часовник в лимитирана серия от 112 бройки, посветен на 112-ата годишнина на клуба.

Въпреки че цената не беше никак ниска – 306,27 евро, уникалният артикул, всеки с индивидуален номер от 001 до 112, беше продаден само за няколко часа. На онлайн шопа на Левски стои надпис, че произведеният в Швейцария часовник вече не е наличен.

Уникален артикул разпродаде Левски само за няколко часа


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 3 Отговор
    Същия часовник го видях в тему за 10 евро.

    Коментиран от #4

    14:38 20.01.2026

  • 2 1912

    4 0 Отговор
    Още по-бързо се харчат инсулинките сред членовете на София запад. Много се бодат с херца в Лески

    14:42 20.01.2026

  • 3 Шизофен 1914

    5 0 Отговор
    И аз ще си купя като взема пенсията два часовника за двете ръце.
    Ще се фукам пред скиори и сервитьори, като се срещнем отново на стадиона под новата козирка.
    Много съм щастлив!

    14:46 20.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Кой кого продаде 🤔🤔🤔

    14:55 20.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ