Национал от Лудогорец бил пред трансфер в Рейнджърс

В четвъртък вечер Лудогорец ще изиграе първия си официален мач за 2026 г., като визитата е повече от сложна – на митичния „Айброкс“ срещу намиращият се в отлична форма от началото на годината тим на Рейнджърс.

Футболният деятел и мениджър Петьо Костадинов обаче разкри впечатляваща история, свързваща Лудогорец и шотландският гранд. Става дума за Ивайло Чочев. Да, същият Ивайло Чочев, който в момента е голмайстор на „орлите“ и е сред фаворитите за приза „Футболист на годината“.

„През 2011 г. Чочев беше на 18 години. Той беше капитан на Чавдар Етрополе в „Б“ група“, а този набор '93 беше много силен, като освен Ивайло, в него беше Димитър Евтимов, както и Ники Ботев, който в момента ръководи всичко в Етрополе. Тогава почти всички големи отбори, без Реал Мадрид, идваха да гледат младите момчета на Чавдар Етрополе“, започва своя разказ Костадинов пред „Мач Телеграф“.

„Човекът, който хареса Чочев, по-късно стана мениджър на Фолкърк. В онзи момент много ни помогна и Павлин Панайотов, който живее в Единбург, макар и част от годината да прекарва в България. В Рейнджърс с нас беше и Анжело Йорданов, набор'95. От клуба харесаха и двамата футболисти, но там никога не дават договор предварително. Искаха да проверят двамата играчи на място и това се случи от 1 до 7 май 2011 г. Просто тяхната практика е такава. Макар, че Чочев институционално беше готов за първия отбор на Рейнджърс в онзи период. Беше организирана специална контрола срещу отбор от третото ниво на шотландския футбол. Преди мача му казах на Чочев, че никой няма да му подава, защото всички други са местни момчета и си пазят хляба. Така и стана, но Ивайло беше перфектен. Него в тренировките дори и играчите от първия отбор не можеха да го преодолеят. Той винаги е играел с номер 18, защото това е датата му на раждане – 18 февруари 1993 г. В Рейнджърс обаче игра с 15, защото 18-ката беше заета“, припомня още от любопитната история Петьо Костадинов.