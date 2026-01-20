Новини
Студът осуети контролата между Черно море и Фратрия

20 Януари, 2026 15:18 445 1

Футболистите на „моряците“ ще проведат интензивна тренировка

Студът осуети контролата между Черно море и Фратрия - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Планираната за днес приятелска среща на Черно море Варна с Фратрия, която трябваше да се проведе в курорта „Албена“, бе отменена в последния момент. Причината – суровото зимно време и заледените терени, които направиха провеждането на мача невъзможно.

Вместо да излязат на терена за проверка, футболистите на „моряците“ ще проведат интензивна тренировка, за да не губят ритъм в навечерието на пролетния полусезон. Щабът на варненския тим е категоричен, че безопасността и здравето на играчите са на първо място, особено при неблагоприятни атмосферни условия.

Спортно-техническото ръководство на „зелено-белите“ не губи време и вече планира следващите проверки. На 28 януари Черно море ще премери сили с два съперника в един ден – Черноморец (Бургас) и Локомотив (Горна Оряховица). Тези контроли ще дадат възможност на треньорския щаб да тества различни тактически варианти и да даде шанс на всички футболисти да се докажат преди старта на официалните мачове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бре

    1 1 Отговор
    Чудят се какво да пишат мисирковците

    15:48 20.01.2026

