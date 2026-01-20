Новини
Спорт »
Други спортове »
БОК утвърди 20 родни спортисти за Зимните олимпийски игри - ето пълния списък на делегацията ни

БОК утвърди 20 родни спортисти за Зимните олимпийски игри - ето пълния списък на делегацията ни

20 Януари, 2026 18:06 263 0

  • бок-
  • олимпиада-
  • италия-
  • сноуборд-
  • весела лечева-
  • тервел замфиров-
  • радослав янков-
  • биатлон-
  • малена замфирова-
  • зимни олимпийски игри -
  • милано-кортина-
  • алберт попов

Имаме представители в шест спорта

БОК утвърди 20 родни спортисти за Зимните олимпийски игри - ето пълния списък на делегацията ни - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изпълнителното бюро на БОК гласува делегацията на България за XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Тя е от 51 члена, като в нея има 20 спортисти.

Ето и състава на делегацията:

Весела Лечева – председател на БОК

Данаил Димов – генерален секретар на БОК

Володя Златев – шеф на мисия

Любомир Ганев – олимпийско аташе

Камелия Игнатова – БОК

Християн Янков – БОК

Миляна Велева – пресаташе

БИАТЛОН

1. Владимир Илиев – състезател

2. Антон Синапов – състезател

3. Благой Тодев - състезател

4. Константин Василев - състезател

5. Милена Тодорова - състезател

6. Мария Здравкова - състезател

7. Лора Христова – състезател

8. Валентина Димитрова - състезател 

9. Борислав Панков – водач на отбора  

10. Роберт Кабуков – треньор  

11. Волфганг Пихлер – треньор  

12. Игор Горобец – лекар  

13. Теодор Русев – кинезитерапевт  

14. Милен Димитров – ваксмайстор  

15. Фаусто Бормети – ваксмайстор  

16. Федерико Майори – ваксмайстор  

17. Роберто Гарсия – ваксмайстор

СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

18. Алберт Попов - състезател

19. Калин Златков - състезател

20. Ивайло Борисов - старши треньор

21. Велимир Машкаров - кинезитерапевт

22. Ангел Пумпалов – ваксмайстор

23. Атанас Ангелов – треньор

24. Анина Цюрбриген - състезател

25. Мария Киркова – треньор

СНОУБОРД

26. Радослав Янков - състезател

27. Тервел Замфиров - състезател

28. Александър Кръшняк - състезател

29. Малена Замфирова – състезател

30. Георги Атанасов - старши треньор

31. Анатолий Замфиров – треньор

32. Мирослав Пандуров - сервиз/ваксмайстор

33. Галин Рангелов – кинезитерапевт

34. Илиян Караджинов – треньор

СКИ СКОК

35. Владимир Зографски – състезател

36. Грегор Собчик - старши треньор

37. Андрей Запоточни – треньор

38. Лукаш Гебала - физиотерапевт

СКИ БЯГАНЕ

39. Марио Матиканов – състезател

40. Даниел Пешков – състезател

41. Калина Недялкова - състезател

42. Костадин Митков– треньор

43. Андрей Гридин – треньор

ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ

44. Алексанра Фейгин – състезател

45. Андрей Лутай – треньор

46. Ина Лутай – треньор


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ