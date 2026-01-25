Новини
Барса и Атлетико записаха убедителни победи в Ла Лига

25 Януари, 2026 20:18 522 0

Атлетико Мадрид победи с 3:0 у дома застрашения от изпадане Майорка в ранния неделен мач

Барса и Атлетико записаха убедителни победи в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
С голове след почивката Барселона се наложи с 3:0 у дома срещу Овиедо в двубой от 21-ия кръг от Примера дивисион, предаде БТА.

Шампионите започнаха колебливо, но новакът в елита не успя да се възползва от няколко изгодни ситуации. Барса пропусна до поведе в резултата в самия край на първата част чрез Рафиня.

В 52-ата минута Дани Олмо достигна до попадение във вратата на гостите, а само 180 секунди след това Роберт Левандовски също беше близо до това да се разпише в мача. В 57-ата минута Рафиня покачи аванса на каталунците на два гола, а малко повече от четвърт час преди края Ламин Ямал с красиво попадение оформи класическия успех в полза на "синьо-червените".

Барселона си върна първото място във временното класиране и има 52 точки, с 1 повече от Реал Мадрид, който снощи се наложи с 2:0 като гост на Виляреал. Овиедо няма победа в 14 последователни двубоя, като е със само 13 точки на 20-та позиция в Ла Лига.

По-рано днес Атлетико Мадрид победи с 3:0 у дома застрашения от изпадане Майорка в ранния неделен мач от 21-ия кръг в шампионата на Испания.

Александър Сьорлот откри резултата в 22-ата минута, а четвърт час преди края на редовното време Давид Лопес си отбеляза автогол. В 87-ата минута Тиаго Алмада оформи класическия успех за столичани след силна индивидуална изява.

Атлетико Мадрид има 13 поредни победи на свой терен и се намира на трето място в класирането с актив от 44 точки. Майорка има 21 точки и е на 16-та позиция в Примера дивисион.


