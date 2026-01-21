Тотнъм триумфира над Борусия Дортмунд и се завърна на победния път

Тотнъм възвърна увереността си с категоричен успех срещу Борусия Дортмунд в среща от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига. На собствен терен, пред ентусиазираните си фенове на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“, лондончани надделяха с 2:0 над германския гранд.

В 14-ата минута Кристиан Ромеро даде тон на двубоя, след като реализира първото попадение и изведе „шпорите“ напред в резултата.

Само десет минути по-късно гостите от Дортмунд останаха с човек по-малко, след като Даниел Свенсон получи директен червен картон за грубо нарушение – момент, който коренно промени хода на срещата.

В 37-ата минута Доминик Соланке удвои аванса на домакините, с което на практика сложи точка на интригата още преди почивката.

Въпреки опитите на „жълто-черните“ да се върнат в мача, Тотнъм контролираше събитията на терена до последния съдийски сигнал.

След този успех лондончани се изкачиха на пето място във временното класиране с актив от 14 точки, докато Борусия Дортмунд заема 11-ата позиция с 11 точки.