Новини
Спорт »
Световен футбол »
Андрей Рубльов продължава напред на Australian Open

Андрей Рубльов продължава напред на Australian Open

21 Януари, 2026 08:23 515 0

  • тенис-
  • андрей рубльов -
  • откритото първенство на австралия-
  • хайме фария -
  • мелбърн-
  • australian open

Руснакът преодоля португалския талант Хайме Фария

Андрей Рубльов продължава напред на Australian Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Руският тенисист Андрей Рубльов се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия, след като преодоля португалския талант Хайме Фария в четири сета – 6:4, 6:3, 4:6, 7:5. Срещата, продължила малко под три часа, предложи на феновете истински спектакъл на корта в Мелбърн.

Въпреки че 28-годишният Рубльов, който заема 15-ото място в световната ранглиста, не успя да надмине съперника си по брой асове (6 срещу 10 за Фария), той показа стабилност и хладнокръвие в ключовите моменти. Португалецът, намиращ се на 151-ва позиция в класацията на ATP, допусна цели пет двойни грешки, докато руснакът сбърка само три пъти на сервис.

Рубльов впечатли с ефективността си при втори сервис, печелейки 22 от 39 разигравания, и реализира пет пробива, като в същото време допусна само две брейк точки. С този успех той затвърди амбициите си за силно представяне в първия турнир от Големия шлем за годината.

В следващия кръг Рубльов ще се изправи срещу аржентинския боец Франциско Серундоло, което обещава нова порция емоции за почитателите на тениса.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ