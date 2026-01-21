Андрей Рубльов продължава напред на Australian Open

Руският тенисист Андрей Рубльов се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия, след като преодоля португалския талант Хайме Фария в четири сета – 6:4, 6:3, 4:6, 7:5. Срещата, продължила малко под три часа, предложи на феновете истински спектакъл на корта в Мелбърн.

Въпреки че 28-годишният Рубльов, който заема 15-ото място в световната ранглиста, не успя да надмине съперника си по брой асове (6 срещу 10 за Фария), той показа стабилност и хладнокръвие в ключовите моменти. Португалецът, намиращ се на 151-ва позиция в класацията на ATP, допусна цели пет двойни грешки, докато руснакът сбърка само три пъти на сервис.

Рубльов впечатли с ефективността си при втори сервис, печелейки 22 от 39 разигравания, и реализира пет пробива, като в същото време допусна само две брейк точки. С този успех той затвърди амбициите си за силно представяне в първия турнир от Големия шлем за годината.

В следващия кръг Рубльов ще се изправи срещу аржентинския боец Франциско Серундоло, което обещава нова порция емоции за почитателите на тениса.